Блаттер о ЧМ в США: «Произошедшее в Миннеаполисе хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре. Надеюсь, что футбол будет сильнее политики, все успокоится»

Блаттер: произошедшее в Миннеаполисе хуже, что когда-либо случалось в Катаре.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил озабоченность по поводу безопасности на предстоящем ЧМ-2026 , упомянув действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе.

В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили двух человек – Рене Гуд и Алекса Претти.

– На конгрессе УЕФА в Брюсселе комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф призвал Инфантино обеспечить безопасность европейских болельщиков в США.

– Беспокойство европейского спортивного комиссара обосновано. Из-за политически нестабильной ситуации и уровня безопасности в США этот турнир необходимо критически переосмыслить.

То, что произошло в Миннеаполисе, хуже всего, что когда-либо случалось в Катаре, проводившем чемпионат мира в 2022 году. Я очень надеюсь, что король-футбол будет сильнее политики, и все успокоится, как только мяч начнет катиться в США, – сказал Блаттер в интервью Bild.