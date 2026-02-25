  • Спортс
  • Отаменди зацепил ноги Винисиуса в штрафной после удара бразильца, «Реал» не получил пенальти. Экс-судья Итурральде заявил: «Ничего нет»
41

Отаменди зацепил ноги Винисиуса в штрафной после удара бразильца, «Реал» не получил пенальти. Экс-судья Итурральде заявил: «Ничего нет»

Отаменди зацепил Винисиуса в штрафной, «Реал» не получил пенальти.

«Реал» мог получить пенальти за подкат Николаса Отаменди под Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов.

На 6-й минуте Винисиус получил ответный пас от Арды Гюлера и устремился в район угла вратарской. Отаменди в подкате бросился наперерез и зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер не попал в ближний верхний угол.

Винисиус обратился к судье по поводу возможного нарушения, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с падением игрока «Мадрида».

«Ничего нет. Винисиус прыгает», – сказал Итурральде.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25933 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Пенальти нет там, удар сделан и мимо ворот. Самое интересное в такой же ситуации дали пенальти Мансити против Ливера. Там тоже игрок сделал уже удар мимо и его Алиссон роняет.
Ответ KzGenius
Пенальти нет там, удар сделан и мимо ворот. Самое интересное в такой же ситуации дали пенальти Мансити против Ливера. Там тоже игрок сделал уже удар мимо и его Алиссон роняет.
Удар мимо это другое, факт в том что Отаменди в мяч не сыграл, а в ногу, вот это из покон веков учитывалось в футболе, ну сейчас уже понято что это просто шоу, от спорта только название осталось, остальное ставки и все такое превратили спорт в шоу
Ответ Anvar4ik995
Удар мимо это другое, факт в том что Отаменди в мяч не сыграл, а в ногу, вот это из покон веков учитывалось в футболе, ну сейчас уже понято что это просто шоу, от спорта только название осталось, остальное ставки и все такое превратили спорт в шоу
за такое пенку никогда не давали
Не Отаменди, а штурмбанфюрер Отаменди.
Барсе давали такие и в ЛЧ, и в ЛЛ
Но сектанты сейчас будут лицемерно о другом писать

Ещё и вар неправильно определил офсайд при голе Гюлера, не по тому игроку вроде смотрели (44 вместо 17)
Ответ King_X
Барсе давали такие и в ЛЧ, и в ЛЛ Но сектанты сейчас будут лицемерно о другом писать Ещё и вар неправильно определил офсайд при голе Гюлера, не по тому игроку вроде смотрели (44 вместо 17)
про офсайд ну очень смешно ты придумал =))
Ответ King_X
Барсе давали такие и в ЛЧ, и в ЛЛ Но сектанты сейчас будут лицемерно о другом писать Ещё и вар неправильно определил офсайд при голе Гюлера, не по тому игроку вроде смотрели (44 вместо 17)
Про руку Тчуамени надо напоминать?)
Или это другое?)
Помнится, Суарес практически на линии штрафной прокидывал себе мяч на 2 метра вперед, и после сноса Кейлором назначали пенальти.
Ответ Дейл Купер
Помнится, Суарес практически на линии штрафной прокидывал себе мяч на 2 метра вперед, и после сноса Кейлором назначали пенальти.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Что еще больше показывает абсурдность того решения
Удар по ногам был? Был. Упал Винни упал. Почему не пенальти кто-то может объяснить?

В прошлом туре ЛЛ у игрока Осасуны выбили чисто мяч, но затем Куртуа наступил на ногу. Поставили пенальти, несмотря на то, что соперник не контролировал мяч.
только аргентинцы такой же пенальти получили на чм, которым Отаменди так хвалится
Иттуральде ? Кроме него есть , у кого спросить ?
Куда прыгал он, на фото видно как правая нога Винисиуса зацепилась, естественно он подлетел, это чистый пенальти, тем более с учетом того что Отаменди вообще мяча не коснулся
Ответ Anvar4ik995
Куда прыгал он, на фото видно как правая нога Винисиуса зацепилась, естественно он подлетел, это чистый пенальти, тем более с учетом того что Отаменди вообще мяча не коснулся
а, ну раз зацепилась, тогда да, 3 пенальти сразу - один за грубейший "фол", второй - за то, что игрок реала, третий - за цвет кожи
Ответ Anvar4ik995
Куда прыгал он, на фото видно как правая нога Винисиуса зацепилась, естественно он подлетел, это чистый пенальти, тем более с учетом того что Отаменди вообще мяча не коснулся
Есть один нюанс, контакт состоялся до того как мяч покинул поле или после. На фото этого не видно. И на фото нет понимания кто к кому двигался.
Оно и так, без мнения супер авторитетного рефа, понятно, что там ничего не было
ArchivoVAR: Отаменди фолил на Винисиусе – это пенальти

Отаменди врезался в лодыжку Винисиусу после того, как тот ударил. Это безрассудное действие, которое нельзя игнорировать.
