Отаменди зацепил ноги Винисиуса в штрафной после удара бразильца, «Реал» не получил пенальти. Экс-судья Итурральде заявил: «Ничего нет»
«Реал» мог получить пенальти за подкат Николаса Отаменди под Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов.
На 6-й минуте Винисиус получил ответный пас от Арды Гюлера и устремился в район угла вратарской. Отаменди в подкате бросился наперерез и зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер не попал в ближний верхний угол.
Винисиус обратился к судье по поводу возможного нарушения, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.
Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с падением игрока «Мадрида».
«Ничего нет. Винисиус прыгает», – сказал Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Отаменди показал Винисиусу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022-м, во время матча ЛЧ
Но сектанты сейчас будут лицемерно о другом писать
Ещё и вар неправильно определил офсайд при голе Гюлера, не по тому игроку вроде смотрели (44 вместо 17)
Или это другое?)
В прошлом туре ЛЛ у игрока Осасуны выбили чисто мяч, но затем Куртуа наступил на ногу. Поставили пенальти, несмотря на то, что соперник не контролировал мяч.
Отаменди врезался в лодыжку Винисиусу после того, как тот ударил. Это безрассудное действие, которое нельзя игнорировать.