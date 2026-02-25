  • Спортс
Румменигге об агентах, заработавших 1,37 млрд долларов за 2025 год: «Аморальные суммы – и они не циркулируют в футболе, а изымаются из него. А клубы готовы на все, чтобы заполучить игроков»

Румменигге о доходах агентов: аморальные суммы.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что агенты стали слишком большой частью футбола.

Согласно данным ФИФА, за 2025 год посредники заработали 1,37 млрд долларов.

«Говорить, что от них нужно отказаться, абсурдно. Это абсурд. Мы не можем их убрать, они часть нашего мира.

Но мы все больше от них зависим, их влияние на футболистов колоссально. Комиссионные выплаты стали, я бы сказал, аморально большими. И эти деньги перестают циркулировать в футболе и просто изымаются.

Мы все немного безумно действуем на рынке. Это похоже на безумную гонку, в которой клубы готовы на все ради подписания желанных футболистов», – сказал Румменигге в интервью ФИФА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Карл-Хайнц прав, агенты или окружение уже и за игроков говорят, словно сами на поле выходят. А так же любой адекватный адвокат мог бы составить игроку контракт за сумму куда более адекватную, чем эти гуру комиссионных выплат, которым зачастую выгоднее, чтоб игрок плясал по клубам. Ведь за каждый переход можно ещё баблишка нарубить, которое никак не коррелируется в результаты непосредственно на поле. Того же игрока любого могут гнобить в инфополе за дорогой трансфер, а вот агентам за их барыши наваренные как с гуся вода)
PS: Походу Селюк всех минусует тут.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Доброго времени суток 🤝 вроде, все по делу написал, но реально минусят почему-то 😅
Ответ BAvaretc2000
Доброго) Селюк, видать, друганов своих попросил ещё) или свидетели "Грабящей всех Баварии")
Такие цифры они без боя не отдадут, есть на что лоббировать до последнего. Но избавляться от них нужно.
Агенты конечно зло, но деньги из футбола вытекающие откуда берутся? Их вливают из других источников. Круговорот бабла в природе...))
