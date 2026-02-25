Румменигге об агентах, заработавших 1,37 млрд долларов за 2025 год: «Аморальные суммы – и они не циркулируют в футболе, а изымаются из него. А клубы готовы на все, чтобы заполучить игроков»

Румменигге о доходах агентов: аморальные суммы.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что агенты стали слишком большой частью футбола.

Согласно данным ФИФА, за 2025 год посредники заработали 1,37 млрд долларов.

«Говорить, что от них нужно отказаться, абсурдно. Это абсурд. Мы не можем их убрать, они часть нашего мира.

Но мы все больше от них зависим, их влияние на футболистов колоссально. Комиссионные выплаты стали, я бы сказал, аморально большими. И эти деньги перестают циркулировать в футболе и просто изымаются.

Мы все немного безумно действуем на рынке. Это похоже на безумную гонку, в которой клубы готовы на все ради подписания желанных футболистов», – сказал Румменигге в интервью ФИФА .