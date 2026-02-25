Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался – Тчуамени забил
«Реал» пропустил от «Бенфики» после удара Асенсио по своим воротам.
«Бенфика» открыла счет в матче Лиги чемпионов с «Реалом» после удара защитника мадридцев Рауля Асенсио по своим воротам.
На 14-й минуте Эвангелос Павлидис из правой части штрафной прострелил поперек поля. Асенсио, пытаясь прервать пас, пробил по своим воротам. Голкипер Тибо Куртуа отреагировал и отразил мяч, но Рафа Силва без помех добил мяч в сетку.
Отметим, что уже на 16-й минуте «Мадрид» отыгрался. Арда Гюлер на правом полуфланге отдал пас на ход Федерико Вальверде, уругваец доставил мяч в середину штрафной, откуда Орельен Тчуамени в касание точно пробил в нижний угол ворот.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Великолепный удар и потрясающий сэйв! Жаль, что есть один нюанс...
Даже Павон лучше играл
Надо сбрить челочку, мешает видеть поле и мяч
Асенсио - не фартовый)
