Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался – Тчуамени забил

«Бенфика » открыла счет в матче Лиги чемпионов с «Реалом » после удара защитника мадридцев Рауля Асенсио по своим воротам.

На 14-й минуте Эвангелос Павлидис из правой части штрафной прострелил поперек поля. Асенсио, пытаясь прервать пас, пробил по своим воротам. Голкипер Тибо Куртуа отреагировал и отразил мяч, но Рафа Силва без помех добил мяч в сетку.

Отметим, что уже на 16-й минуте «Мадрид» отыгрался. Арда Гюлер на правом полуфланге отдал пас на ход Федерико Вальверде, уругваец доставил мяч в середину штрафной, откуда Орельен Тчуамени в касание точно пробил в нижний угол ворот.

