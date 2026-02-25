  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался – Тчуамени забил
Фото
6

Асенсио пробил по своим воротам в ходе атаки «Бенфики», Куртуа отразил удар, но Силва добил мяч. Через две минуты «Реал» отыгрался – Тчуамени забил

«Реал» пропустил от «Бенфики» после удара Асенсио по своим воротам.

«Бенфика» открыла счет в матче Лиги чемпионов с «Реалом» после удара защитника мадридцев Рауля Асенсио по своим воротам.

На 14-й минуте Эвангелос Павлидис из правой части штрафной прострелил поперек поля. Асенсио, пытаясь прервать пас, пробил по своим воротам. Голкипер Тибо Куртуа отреагировал и отразил мяч, но Рафа Силва без помех добил мяч в сетку.

Изображение: кадр из трансляции

Отметим, что уже на 16-й минуте «Мадрид» отыгрался. Арда Гюлер на правом полуфланге отдал пас на ход Федерико Вальверде, уругваец доставил мяч в середину штрафной, откуда Орельен Тчуамени в касание точно пробил в нижний угол ворот.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25933 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoБенфика
logoЛа Лига
logoФедерико Вальверде
logoАрда Гюлер
logoРауль Асенсио
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРафа Силва
logoОрельен Тчуамени
logoТибо Куртуа
logoЭвангелос Павлидис
logoвысшая лига Португалия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Великолепный удар и потрясающий сэйв! Жаль, что есть один нюанс...
Даже Павон лучше играл
Надо сбрить челочку, мешает видеть поле и мяч
Асенсио - не фартовый)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» победил «Бенфику» – 2:1! Винисиус и Тчуамени забили с передач Вальверде после гола Силвы
25 февраля, 22:00
Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме
25 февраля, 20:09Фото
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
только что
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем