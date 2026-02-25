Брюс считает Кэррика главным претендентом на должность постоянного тренера «МЮ»: «Вы не осознаете, насколько это большой клуб и какое тут к тебе внимание. А Майкл спокоен»

Стив Брюс: Кэррик – главный претендент на пост тренера «МЮ».

Стив Брюс считает, что Майкл Кэррик хорошо проявил себя во главе «Манчестер Юнайтед » и заслуживает остаться на следующий сезон.

«Он поставил себя в положение главного претендента на это место, пусть даже прошло всего шесть недель. Он внес определенную свежесть, и, как я уже говорил, он понимает «МЮ».

Я не хочу проявить неуважение к тем, кто приходит на эту должность, но вы не понимаете, насколько большой это клуб и какое к тебе тут приковано внимание. Как только ты сюда приходишь – оказываешься в центре внимания. Разбирается каждое твое действие. И Кэррик понимает этот клуб, проведя тут 13 лет. И он ведет себя спокойно и уравновешенно», – сказал экс-капитан манкунианцев.