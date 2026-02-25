  • Спортс
1

Брюс считает Кэррика главным претендентом на должность постоянного тренера «МЮ»: «Вы не осознаете, насколько это большой клуб и какое тут к тебе внимание. А Майкл спокоен»

Стив Брюс: Кэррик – главный претендент на пост тренера «МЮ».

Стив Брюс считает, что Майкл Кэррик хорошо проявил себя во главе «Манчестер Юнайтед» и заслуживает остаться на следующий сезон.

«Он поставил себя в положение главного претендента на это место, пусть даже прошло всего шесть недель. Он внес определенную свежесть, и, как я уже говорил, он понимает «МЮ».

Я не хочу проявить неуважение к тем, кто приходит на эту должность, но вы не понимаете, насколько большой это клуб и какое к тебе тут приковано внимание. Как только ты сюда приходишь – оказываешься в центре внимания. Разбирается каждое твое действие. И Кэррик понимает этот клуб, проведя тут 13 лет. И он ведет себя спокойно и уравновешенно», – сказал экс-капитан манкунианцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
Стив Брюс
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
На Кэррика нет никакого давления, все изначально понимали что он временный и от него ничего особенного не ожидали, однако Майкл сам задрал планку так, что теперь ждёшь от следующего матча МЮ только победу. Но как только Кэррик будет назначен основным, то требование к нему станет совсем другим и от прессы и от "экспертов" и от болельщиков
