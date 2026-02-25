  • Спортс
  • Бубнов про интервью Глушенкова: «Ему на всех насрать. Я бы его на трансфер поставил, и сиди. Для «Зенита» не потеря была бы – тот же Мостовой его бы заменил»
43

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за его интервью.

– Глушенков завершил карьеру в «Зените» после такого интервью? Будь вы тренером «Зенита», что бы вы сделали? – спросил зритель «Коммент.Шоу».

– Вопрос хороший, я уже высказывался по поводу Глушенкова. Глушенкову, что называется, насрать на мое мнение, на любое другое. Он уже и как тренер [состав «Зенита»] анализирует, ему уже Семака сейчас можно менять.

Для него и [Александр] Мостовой не авторитет. Представляешь, для него игрок [Андрей] Мостовой авторитет! Человек, который в стартовый состав не попадает.

– Это же шутка.

– Да ладно шутка. Он уже знаешь сколько так шутит? У человека есть своя точка зрения – это очень хорошо. Он независим – это еще лучше.

Но он уже во сколько клубов переходил? Всем пихал, всех посылал. В итоге оказался в «Зените». Если бы он у меня в команде был, я бы его на трансфер поставил, и сиди на трансфере. Ищи себе ту команду, где тебе будет не насрать. Я бы его на тренировки даже не пускал, пускай тренируется где хочет, хоть вообще не тренируется.

– Но он хороший футболист.

– Для «Зенита» при составе, который у них есть, это вообще не потеря была бы. Я бы его заменил как нефиг делать. Тот же Мостовой его бы заменил, блин. Просто кое-кого в центр передвинуть, а Мостовой с фланга играл бы, – сказал 70-летний Бубнов.

Жгучий Глушенков: у бразильцев нечего почерпнуть, Джона проверим в -5°C и «мне нечего доказывать»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Коммент.Шоу»
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
При всей антипатии к глушенкову, стоит заметить, что он тащит команду и никакой мостовой его не заменит
Ответ Император Плутона
При всей антипатии к глушенкову, стоит заметить, что он тащит команду и никакой мостовой его не заменит
Тащит???
Глушенков «дуойка», получается
Ответ Desperadoes
Глушенков «дуойка», получается
супер)))
Ну вот поэтому Бубнов и не тренер.
Оценивает игрока не за игру а за то, что он в интервью сказал, кого он считает или не считает авторитетом.
Александр Мостовой уже ни для кого не авторитет.
Ответ Stokes10
Александр Мостовой уже ни для кого не авторитет.
Он как Лоза в мире футбола.
Бубнову пора заканчивать с такой аналитикой, не тянет он уже совсем....
Ответ Алексей Филиппов
Бубнову пора заканчивать с такой аналитикой, не тянет он уже совсем....
Не мешайте деду собирать трафик)
В итоге оказался в «Зените»...
вот это я понимаю... вся карьера под откос
неплохой ты мужик, Саша... но порой чудак чудаком
Мостовой - дерево. Кого бы он там заменил?
Бред, хотя чего от Бубна требовать, он как был чудаком, так им и остаётся. А Глушенкова никем не заменить, он по набору качеств всех бразилов превосходит, за исключением, возможно, Вендела.
Любят у нас к словам цепляться. И да, Мостовой Глушенкова не заменит- разные футболисты, с разным набором качеств
Ага, будь воля экспертов, всех лучших игроков Зенита разогнали бы. Вендел нарушает режим, Глушенков за языком не следит, Клаудиньо скандалил, Жерсон не улыбался.
