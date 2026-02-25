Рафинья о 0:4 с «Атлетико» в Кубке: «Если есть команда, способная сделать камбэк, то это «Барса». Будет сложно, но мы верим»
Рафинья о 0:4 с «Атлетико»: «Барса» верит в камбэк.
Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о возможно камбэке во втором полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».
В первом матче каталонцы уступили со счетом 0:4.
«Будет сложно, но мы верим. Нужно провести хороший матч, если нам этого не удастся, мы будем далеки от камбэка.
Но если есть команда, способная это сделать, то это мы», – сказал Рафинья.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
4 забить не проблема, проблема в том, чтобы не пропустить еще голы
Надеюсь игроки Барсы смотрели матч Аталанты
Надеюсь игроки Барсы смотрели матч Аталанты
Всего-то пять раз нужно голову вниз и в ноги в штрафной матрасов лететь.
Там Серлот пару забьет точно, поэтому прийдется 6 забивать минимум
Удачи Барсе!
С угловых только если.
