«Аталанта» сыграет с «Арсеналом» или «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ. «Байер» тоже выходит на лондонцев или мюнхенцев
«Аталанта» сыграет с английским или немецким топ-клубом в 1/8 финала ЛЧ.
«Аталанта» сыграет с «Арсеналом» или «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда тренера Раффаэле Палладино дома разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:1) в ответном стыковом матче ЛЧ после поражения в гостях со счетом 0:2.
Теперь соперником итальянцев станет либо «Арсенал», либо «Бавария». Другой возможный соперник для лондонцев или мюнхенцев – «Байер», который ранее прошел «Олимпиаокос» (2:0, 0:0).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
