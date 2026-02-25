«Аталанта» сыграет с «Арсеналом» или «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ. «Байер» тоже выходит на лондонцев или мюнхенцев

«Аталанта» сыграет с английским или немецким топ-клубом в 1/8 финала ЛЧ.

Команда тренера Раффаэле Палладино дома разгромила «Боруссию» Дортмунд (4:1) в ответном стыковом матче ЛЧ после поражения в гостях со счетом 0:2.

Теперь соперником итальянцев станет либо «Арсенал», либо «Бавария ». Другой возможный соперник для лондонцев или мюнхенцев – «Байер », который ранее прошел «Олимпиаокос» (2:0, 0:0).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне.