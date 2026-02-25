  • Спортс
  • Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте – у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в 1/8 финала ЛЧ
Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте – у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в 1/8 финала ЛЧ

«Аталанта» забила «Боруссии» решающий пенальти в добавленное время.

«Аталанта» получила право на пенальти в конце игры с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Команды провели ответный стыковой матч в Италии (4:1). Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дортмундцев.

Сегодня бергамаски побеждали со счетом 3:1 до 4-й добавленной минуты, когда Рами Бенсебайни попал шипами в лоб Николе Крстовичу в штрафной площади, пытаясь выбить мяч после навеса.

Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Боруссии», который успешно реализовал Лазар Самарджич. Точный удар полузащитника позволил «Аталанте» выйти в 1/8 финала.

Бенсебайни получил вторую желтую карточку в этой игре и был удален. Защитник «Дортмунда» Нико Шлоттербек, оставшийся в запасе, получил красную карточку за поведение в момент просмотра видеоповтора судьей.

Изображения: кадры из трансляции Okko

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25917 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
91 комментарий
фанаты Интера были правы. черно-синий клуб тащит Италию в еврокубках, но есть нюанс
Ответ Kubinec_
фанаты Интера были правы. черно-синий клуб тащит Италию в еврокубках, но есть нюанс
Комментарий скрыт
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий скрыт
Очередное «левое» скудетто,подаренное судьями….
Интер. Сливает вчистую северным бородачам ❌

Аталанта. Возит весь матч крепкую Боруссию и заслуженно идет дальше! ✅

Forza Italia!
Ответ Dvin
Интер. Сливает вчистую северным бородачам ❌ Аталанта. Возит весь матч крепкую Боруссию и заслуженно идет дальше! ✅ Forza Italia!
Крепкая Боруссия по 2-3 мяча стабильно в чемпионате пропускает. Все закономерно
Ответ Dvin
Интер. Сливает вчистую северным бородачам ❌ Аталанта. Возит весь матч крепкую Боруссию и заслуженно идет дальше! ✅ Forza Italia!
Комментарий скрыт
Пенальти левый. Крстович ценой здоровья полетел головой в ногу игроку. Он сыграл в мяч, а ему влетели в шипы. Это опасная игра со стороны Крстовича, если бы он так сыграл ногой, он фактически ударил бы в ногу и был бы штрафной в другую сторону. Но он полетел на эту ногу головой. Бредятина.
Ответ Алексей Елистратов
Пенальти левый. Крстович ценой здоровья полетел головой в ногу игроку. Он сыграл в мяч, а ему влетели в шипы. Это опасная игра со стороны Крстовича, если бы он так сыграл ногой, он фактически ударил бы в ногу и был бы штрафной в другую сторону. Но он полетел на эту ногу головой. Бредятина.
на повторе же видно что игрок Аталанты был первым на мяче. защитник сначала попал в голову потом в мяч. какие вопросы?
Ответ человек-муравей человек-физрук
на повторе же видно что игрок Аталанты был первым на мяче. защитник сначала попал в голову потом в мяч. какие вопросы?
Пересмотри пожалуйста кто успел первым сыграть в мяч, а потом в голову.
Если б пенальти не дали, вопросов было бы в разы больше.
Выдержка из правил: Любое действие, включающее чрезмерную физическую агрессию, которая может подвергнуть опасности здоровье оппонента, должно быть рассмотрено как серьезное нарушение правил (опасная игра).

Так же нельзя использовать правило первого касания, так как там доли секунды были. Практически одновременно нога прилетела и в мяч и в голову. Пенальти и жёлтая - идеальное решение судьи
Ответ Кирилл Шарапов
Выдержка из правил: Любое действие, включающее чрезмерную физическую агрессию, которая может подвергнуть опасности здоровье оппонента, должно быть рассмотрено как серьезное нарушение правил (опасная игра). Так же нельзя использовать правило первого касания, так как там доли секунды были. Практически одновременно нога прилетела и в мяч и в голову. Пенальти и жёлтая - идеальное решение судьи
А где здесь агрессия? Не надо сову на глобус натягивать…
Ответ Кирилл Шарапов
Выдержка из правил: Любое действие, включающее чрезмерную физическую агрессию, которая может подвергнуть опасности здоровье оппонента, должно быть рассмотрено как серьезное нарушение правил (опасная игра). Так же нельзя использовать правило первого касания, так как там доли секунды были. Практически одновременно нога прилетела и в мяч и в голову. Пенальти и жёлтая - идеальное решение судьи
Так если эта опасная игра была спровоцирована самим нападающим - если бы он головой в ноги не прыгал, не было бы никакой опасной игры)
Кто пишет, что это не пенальти, предлагаю вам голову так подставить. Может хоть так мозги на место встанут
Ответ Владимир Мизгинов
Кто пишет, что это не пенальти, предлагаю вам голову так подставить. Может хоть так мозги на место встанут
А голову и не нужно подставлять. Немец сыграл в мяч. Пенальти левый, а Аталанте вылета в следующем раунде
Игра была огонь. Рад за Аталанту.
Аталанте крепкая пятерка. Начали с быстрого гола, ушли не перерыв сравняв и по ходу не сломались от пропущенного гола. Финальный момент - гол так и так был бы. Забороли по-честному Боруссию.
Ммм... Голы Дзаппакосты и Пашалича, ассист Чуквумеки... Как будто двусторонка Челси
Кобель не уровень лч вратарь, все важные матчи и здесь, и в бундеслиге - постоянно привозит 🤡
