Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте – у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в 1/8 финала ЛЧ
«Аталанта» получила право на пенальти в конце игры с «Боруссией» в Лиге чемпионов.
Команды провели ответный стыковой матч в Италии (4:1). Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дортмундцев.
Сегодня бергамаски побеждали со счетом 3:1 до 4-й добавленной минуты, когда Рами Бенсебайни попал шипами в лоб Николе Крстовичу в штрафной площади, пытаясь выбить мяч после навеса.
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Боруссии», который успешно реализовал Лазар Самарджич. Точный удар полузащитника позволил «Аталанте» выйти в 1/8 финала.
Бенсебайни получил вторую желтую карточку в этой игре и был удален. Защитник «Дортмунда» Нико Шлоттербек, оставшийся в запасе, получил красную карточку за поведение в момент просмотра видеоповтора судьей.
Изображения: кадры из трансляции Okko
Так же нельзя использовать правило первого касания, так как там доли секунды были. Практически одновременно нога прилетела и в мяч и в голову. Пенальти и жёлтая - идеальное решение судьи