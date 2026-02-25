Бенсебайни попал шипами в лоб Крстовичу в штрафной «Боруссии» на 94-й минуте – у форварда «Аталанты» пошла кровь. Бергамаски забили пенальти и прошли в 1/8 финала ЛЧ

«Аталанта» забила «Боруссии» решающий пенальти в добавленное время.

«Аталанта » получила право на пенальти в конце игры с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Команды провели ответный стыковой матч в Италии (4:1). Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дортмундцев.

Сегодня бергамаски побеждали со счетом 3:1 до 4-й добавленной минуты, когда Рами Бенсебайни попал шипами в лоб Николе Крстовичу в штрафной площади, пытаясь выбить мяч после навеса.

Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес изучил видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Боруссии», который успешно реализовал Лазар Самарджич. Точный удар полузащитника позволил «Аталанте» выйти в 1/8 финала.

Бенсебайни получил вторую желтую карточку в этой игре и был удален. Защитник «Дортмунда» Нико Шлоттербек, оставшийся в запасе, получил красную карточку за поведение в момент просмотра видеоповтора судьей.

Изображения: кадры из трансляции Okko