У фанатов «Бенфики» произошла стычка с полицией Мадрида перед матчем с «Реалом» – болельщик вышел за кордон безопасности и отказался показать лицо. Один человек пострадал
У фанатов «Бенфики» произошла стычка с полицией в Мадриде.
Болельщики «Бенфики» вступили в конфликт с полицией в Мадриде перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов с «Реалом».
Как сообщает Record со ссылкой на телеканал CMTV, инцидент произошел на подступах к стадиону «Сантьяго Бернабеу».
Один из фанатов «орлов» вышел за пределы кордона безопасности, установленного полицией, затем отказался показать свое лицо, после чего сотрудники правопорядка перешли в атаку, и началась стычка с болельщиками.
В результате столкновения фанатов и полиции один болельщик «Бенфики» получил повреждение и нуждался в оказании медицинской помощи на месте.
«Реал» примет «Бенфику» в матче за право сыграть в 1/8 финала ЛЧ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Record
