  Советник Лапорты Солер о Холанде и Альваресе: «Барселона» может позволить себе такой трансфер, деньги есть. Но мы не хотим превышать установленный для себя потолок зарплат»
23

Советник Лапорты Солер о Холанде и Альваресе: «Барселона» может позволить себе такой трансфер, деньги есть. Но мы не хотим превышать установленный для себя потолок зарплат»

Советник Лапорты: можем купить Холанда или Альвареса, но дело в зарплатах.

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, заявил, что клуб может позволить себе купить Эрлинга Холанда или Хулиана Альвареса.

«Конечно может. Амортизация трансферов происходит в течение пяти лет. Для такой сделки деньги есть.

Мы можем покупать футболистов по рыночным ценам, но мы не хотим, чтобы расходы на зарплату превышали тот потолок, который мы для себя установили. Мы не можем оставить клуб в худшем состоянии, чем он был до нашего прихода», – сказал Солер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
Это значит нет денег
Я тоже могу себе позволить виллу в Марбелье за миллион, но не хочу.
Ответ Ulukbek Kiyazov
Я тоже могу себе позволить виллу в Марбелье за миллион, но не хочу.
Как сказал жирный классик :можно но зачем...
Без конца отбирают ключи от шкафчиков у игроков, а тут на Холанда деньги есть. Нам то не гони!
Интересно было бы посмотреть на Холанда в Барселоне.
Ответ Kabardinka
Интересно было бы посмотреть на Холанда в Барселоне.
Ибрагимовича видел в Барсе? Ну вот считай и Холланда видел.
Ответ Budabuda
Ибрагимовича видел в Барсе? Ну вот считай и Холланда видел.
Холанд и игрок другой и просто на порядок выше классом
Деньги есть, но не у нас. Так что холланда обязательно купим, но не мы.
Зачем вешать такую лапшу на уши?
У Поляка тоже зп не 100 000 рублей в месяц)
Очевидно что нужен толковый форвард , но денег нет поэтому вы держитесь
Ответ Alukard4GK
Зачем вешать такую лапшу на уши? У Поляка тоже зп не 100 000 рублей в месяц) Очевидно что нужен толковый форвард , но денег нет поэтому вы держитесь
У него адекватная зарплата была в первые сезоны, выросла она только в последние 2 года и даже это далеко от того, сколько получают всякие Холанды.
Холанда не потянуть Барсе к сожалению
Мне тут писала первой Сидни Суини, люблю говорит — отшил, мне нравятся брюнетки
Ответ saintveles
Мне тут писала первой Сидни Суини, люблю говорит — отшил, мне нравятся брюнетки
А она изначально брюнетка как раз, что интересно. Наверное, жалеет теперь, что покрасилась.
Рекомендуем