Советник Лапорты Солер о Холанде и Альваресе: «Барселона» может позволить себе такой трансфер, деньги есть. Но мы не хотим превышать установленный для себя потолок зарплат»

Советник Лапорты: можем купить Холанда или Альвареса, но дело в зарплатах.

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, заявил, что клуб может позволить себе купить Эрлинга Холанда или Хулиана Альвареса .

«Конечно может. Амортизация трансферов происходит в течение пяти лет. Для такой сделки деньги есть.

Мы можем покупать футболистов по рыночным ценам, но мы не хотим, чтобы расходы на зарплату превышали тот потолок, который мы для себя установили. Мы не можем оставить клуб в худшем состоянии, чем он был до нашего прихода», – сказал Солер.