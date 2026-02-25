Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: «Можно я сделаю это, выложу тебя так». Иногда не спрашивает. Это часть ее жизни, работы, здесь она уже управляет»

Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: «Можно я тебя выложу?» Иногда нет.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак рассказал, что его жена Анна не всегда спрашивает разрешения по поводу публикации контента с ним в соцсетях.

– Увидеть вас вне работы – это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?

– Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.

Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет, – сказал Сергей.

