  Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: «Можно я сделаю это, выложу тебя так». Иногда не спрашивает. Это часть ее жизни, работы, здесь она уже управляет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что его жена Анна не всегда спрашивает разрешения по поводу публикации контента с ним в соцсетях.

– Увидеть вас вне работы – это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?

– Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.

Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет, – сказал Сергей.

«Марш Сатаны двигался по улицам. Ряженые бесы издавали нечеловеческие вопли. Антисвятость. Европа как никогда близка к Апокалипсису». Анна Семак о шествии Крампусов в Мюнхене

Жена Семака: «Ездили к старцу – сказал мне: «Слушайся мужа». Сергей обеспечивает порядок, а я не терплю хаоса: от людей-невротиков, собак-холериков, ржущих коней хочется закрыться локтями»

Жена Семака: «Муж называет меня «белая госпожа» – с тех пор, как работник на даче назвал так Wi-Fi в мою честь. Я его всю жизнь называю Сеня»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Зенита»
Все таки семак имеет огромнейшее терпение.Жена,Соболев, 6 защитников, тут никакие нервы не выдержат,но он как то справляется.
Ответ Rurik Gislasson
Все таки семак имеет огромнейшее терпение.Жена,Соболев, 6 защитников, тут никакие нервы не выдержат,но он как то справляется.
Трава всему голова! (Сельдерей)
Ответ wostest
Трава всему голова! (Сельдерей)
Там соль. (И это не шутка). Не про соль. Но про что-то.
А какая работа у его жены?
Ответ Михо
А какая работа у его жены?
Управление мужем !
Ответ Михо
А какая работа у его жены?
Размещать или не размещать. Спрашивать или не спрашивать.
Даже у жены Семака есть работа.
Ответ Н.Ф.
Даже у жены Семака есть работа.
Будь как жена Семака)))
Ответ Н.Ф.
Даже у жены Семака есть работа.
Как и у жены Челестини. ))
Иногда она спрашивает: "Я кладу тебе сельдерей?" и кладëт... А иногда просто кладëт, не спрашивая... Люблю её подобострастие передо мной...
Веганы - люди нетрадиционной кулинарной ориентации.
А отказаться от мяса, это ты сам догадался, или жена подсказала?
Ответ Kabardinka
А отказаться от мяса, это ты сам догадался, или жена подсказала?
Это чтобы на фото хватало.
Белая госпожа© она сама рассказывала, что Сергей ее так называет:)
-Жена Семака: «Муж называет меня «белая госпожа»
https://m.sports.ru/football/1116811286-zhena-semaka-o-prozvishhax-muzh-nazyvaet-menya-belaya-gospozha-s-tex-p.html
Понятно, что это в шутку, но как известно в любой шутке...
По ходу она много где управляет.
Ответ Recreated
По ходу она много где управляет.
Доминирует в паре.
Специфическая мадам, понятно не знаю ее по жизни и могу ошибаться, но в соц сетях, она как в какой-то своей реальности живет...
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Специфическая мадам, понятно не знаю ее по жизни и могу ошибаться, но в соц сетях, она как в какой-то своей реальности живет...
Она сама рассказывала, что обращалась в им. Сербского.
Ответ riverman1980
Она сама рассказывала, что обращалась в им. Сербского.
а что такое сербского в питере?дурка?
«Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так»
Такое впечатление, что у Дзюбы брали интервью, а не у Семака.
Рекомендуем