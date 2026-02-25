Семак про соцсети жены: «Иногда спрашивает: «Можно я сделаю это, выложу тебя так». Иногда не спрашивает. Это часть ее жизни, работы, здесь она уже управляет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что его жена Анна не всегда спрашивает разрешения по поводу публикации контента с ним в соцсетях.
– Увидеть вас вне работы – это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?
– Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.
Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет, – сказал Сергей.
Понятно, что это в шутку, но как известно в любой шутке...
Такое впечатление, что у Дзюбы брали интервью, а не у Семака.