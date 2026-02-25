Тебас о Винисиусе: «Он получает много оскорблений, потому что стал лидером в борьбе с расизмом. Он смел в своих высказываниях и действиях»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расистских скандалах с вингером «Реала» Винисиусом.
На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.
«Я считаю, что эту работу нужно проводить в большем количестве соревнований. Думаю, Винисиус получает много расистских оскорблений, потому что он стал лидером в борьбе с расизмом.
Его позиция в этом вопросе предельно ясна. Он не испытывает сомнений, он смел в своих высказываниях, своих действиях и поступках в борьбе с расизмом. Во многом именно по этим причинам», – сказал Тебас.
Нет, не стал. Он просто таким образом использует эту тему, чтобы оказывать на судей и игроков соперника давление. Он использует эту тему в своих интересах. Его не волнуют другие реальные проявления расизма в мире. Человек заботится только о своих интересах. Не нужно из очередного футболиста правозащитника мирового лепить. Он им не был и не будет.
Хватит лицемерия по теме расизма. Винисиус занимается именно этим.
Тогда получится, что Винисиус поставил свои непонятные цели (борьбу с расизмом) выше клуба и своих обязанностей по контракту. Он цинично использует известность Реала, чтобы отыгрывать жертву, вредит репутации клуба постоянными скандалами, он может пойти против тренера, а руководство его поддержит.
Если принять все это во внимание, то окажется, что Вини — вредитель для Реала, даже несмотря на все свои заслуги на поле.