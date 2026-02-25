Тебас о Винисиусе: «Он получает много оскорблений, потому что стал лидером в борьбе с расизмом. Он смел в своих высказываниях и действиях»

Тебас о Винисиусе: он является лидером в борьбе с расизмом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расистских скандалах с вингером «Реала » Винисиусом.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Я считаю, что эту работу нужно проводить в большем количестве соревнований. Думаю, Винисиус получает много расистских оскорблений, потому что он стал лидером в борьбе с расизмом.

Его позиция в этом вопросе предельно ясна. Он не испытывает сомнений, он смел в своих высказываниях, своих действиях и поступках в борьбе с расизмом. Во многом именно по этим причинам», – сказал Тебас.