Тебас о Винисиусе: «Он получает много оскорблений, потому что стал лидером в борьбе с расизмом. Он смел в своих высказываниях и действиях»

Тебас о Винисиусе: он является лидером в борьбе с расизмом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о расистских скандалах с вингером «Реала» Винисиусом. 

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во втором тайме вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца.

«Я считаю, что эту работу нужно проводить в большем количестве соревнований. Думаю, Винисиус получает много расистских оскорблений, потому что он стал лидером в борьбе с расизмом.

Его позиция в этом вопросе предельно ясна. Он не испытывает сомнений, он смел в своих высказываниях, своих действиях и поступках в борьбе с расизмом. Во многом именно по этим причинам», – сказал Тебас. 

"он стал лидером в борьбе с расизмом"

Нет, не стал. Он просто таким образом использует эту тему, чтобы оказывать на судей и игроков соперника давление. Он использует эту тему в своих интересах. Его не волнуют другие реальные проявления расизма в мире. Человек заботится только о своих интересах. Не нужно из очередного футболиста правозащитника мирового лепить. Он им не был и не будет.

Хватит лицемерия по теме расизма. Винисиус занимается именно этим.
«Это какой то позор», цитата из Собачьего сердца. Похоже что борцы с расизмом возглавили парад маразма, опередив феминисток и лгбт
в Ла Лиге весь расизм из-за винисиуса
Не дай Бог попасть ещё раз этому нытику попасть в список номинантов на ЗМ, ведь если ему не вручат мяч, то весь мир будет объявлен расистами. Не может выиграть честно, надо начинать давить на жалость. Насколько ж он мерзкий
Ответ Unnamed80
Не дай Бог попасть ещё раз этому нытику попасть в список номинантов на ЗМ, ведь если ему не вручат мяч, то весь мир будет объявлен расистами. Не может выиграть честно, надо начинать давить на жалость. Насколько ж он мерзкий
Он обязательно попадёт и получит свой золотой мяч
Ответ Baito Iosip
Он обязательно попадёт и получит свой золотой мяч
Если только за нытьё
Представим, что это так, хотя это не так)

Тогда получится, что Винисиус поставил свои непонятные цели (борьбу с расизмом) выше клуба и своих обязанностей по контракту. Он цинично использует известность Реала, чтобы отыгрывать жертву, вредит репутации клуба постоянными скандалами, он может пойти против тренера, а руководство его поддержит.

Если принять все это во внимание, то окажется, что Вини — вредитель для Реала, даже несмотря на все свои заслуги на поле.
Он скорее разжигает расизм...
Винисиус - главный разжигатель расизма в футболе.
В одиночку борется с расизмом во всëм мире? Почему же тогда нобелевскую премию Мира отдали Трампу, а не Винисиусу?
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В одиночку борется с расизмом во всëм мире? Почему же тогда нобелевскую премию Мира отдали Трампу, а не Винисиусу?
расизм.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В одиночку борется с расизмом во всëм мире? Почему же тогда нобелевскую премию Мира отдали Трампу, а не Винисиусу?
Кто ее Трампу отдал?
Лидером? Прям как Мартин Лютер Кинг? Что за намеки, Хавьер?
Он получает столько оскорблений, потому что в борьбе с расизмом он сам стал расистом.
