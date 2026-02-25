«Барселона» пообещала подписать Канселу, если «Аль-Хилаль» отпустит защитника без компенсации

«Барселона» хочет сохранить Канселу.

«Барселона » готова заключить контракт с Жоау Канселу на постоянной основе, но при определенном условии.

Защитник находится в каталонском клубе на правах аренды без опции выкупа. «Аль-Хилаль » продолжает выплачивать ему значительную часть зарплаты.

По сведениям Diario Sport, «блауграна» пообещала португальцу, что сделает все возможное для его подписания в том случае, если саудовский клуб согласится отпустить футболиста без компенсации.

Действующий контракт Канселу с «Аль-Хилалем» истекает в 2027 году. Статистику 31-летнего защитника можно изучить здесь .