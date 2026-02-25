«Барселона» пообещала подписать Канселу, если «Аль-Хилаль» отпустит защитника без компенсации
«Барселона» хочет сохранить Канселу.
«Барселона» готова заключить контракт с Жоау Канселу на постоянной основе, но при определенном условии.
Защитник находится в каталонском клубе на правах аренды без опции выкупа. «Аль-Хилаль» продолжает выплачивать ему значительную часть зарплаты.
По сведениям Diario Sport, «блауграна» пообещала португальцу, что сделает все возможное для его подписания в том случае, если саудовский клуб согласится отпустить футболиста без компенсации.
Действующий контракт Канселу с «Аль-Хилалем» истекает в 2027 году. Статистику 31-летнего защитника можно изучить здесь.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
чел, отыграй пол сезона для ЧМ тут, и вали обратно, никто ему таких бабок не даст. А в Барсе ну еееесли и подпишут, черкз пол года будут требовать уменьшить зп, или посадят и выгонять))