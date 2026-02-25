  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» пообещала подписать Канселу, если «Аль-Хилаль» отпустит защитника без компенсации
12

«Барселона» пообещала подписать Канселу, если «Аль-Хилаль» отпустит защитника без компенсации

«Барселона» хочет сохранить Канселу.

«Барселона» готова заключить контракт с Жоау Канселу на постоянной основе, но при определенном условии.

Защитник находится в каталонском клубе на правах аренды без опции выкупа. «Аль-Хилаль» продолжает выплачивать ему значительную часть зарплаты.

По сведениям Diario Sport, «блауграна» пообещала португальцу, что сделает все возможное для его подписания в том случае, если саудовский клуб согласится отпустить футболиста без компенсации.

Действующий контракт Канселу с «Аль-Хилалем» истекает в 2027 году. Статистику 31-летнего защитника можно изучить здесь.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25930 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЖоау Канселу
logoАль-Хилаль
logoБарселона
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губа не дура) Вот если Аль-Хилять ещё и после трансфера бесплатного будет значительную часть зарплаты платить Канселу - так вообще всё возможное и невозможное испанцы готовы будут сделать ради перехода)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Губа не дура) Вот если Аль-Хилять ещё и после трансфера бесплатного будет значительную часть зарплаты платить Канселу - так вообще всё возможное и невозможное испанцы готовы будут сделать ради перехода)
В смысле значительную? Всю! Рычаги именно так работают! :)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Губа не дура) Вот если Аль-Хилять ещё и после трансфера бесплатного будет значительную часть зарплаты платить Канселу - так вообще всё возможное и невозможное испанцы готовы будут сделать ради перехода)
Они Митровича отдали бесплатно Катарскому клубу, хотя за него платили 50 миллионов евро. Так что может случится всякое
Ну вообще-то логично, у него большая зарплата, он не нужен тренеру, почему бы не отпустить
Отпустит защитника без компенсации .....и желательно будет продолжать платить ему зарплату..
Так можно и Нуньеса взять:)
Как обычно жалкие
обещания и Барса🤣🤣🤣🤣🤣
чел, отыграй пол сезона для ЧМ тут, и вали обратно, никто ему таких бабок не даст. А в Барсе ну еееесли и подпишут, черкз пол года будут требовать уменьшить зп, или посадят и выгонять))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» арендовала Канселу у «Аль-Хилаля» до конца сезона
13 января, 12:28Фото
«Барселона» зарегистрирует Канселу вместо Кристенсена. Медкомиссия Ла Лиги подтвердила, что датчанин пропустит 5 месяцев
10 января, 17:23
Канселу пройдет медосмотр для «Барсы» завтра. Клуб обо всем договорился с «Аль-Хилалем» и Мендешем
8 января, 17:23
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем