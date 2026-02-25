  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ про Зимний кубок в Абу-Даби: «Где в России играть в феврале? К сожалению, у нас нет условий для проведения турниров. Надеюсь на Сочи»
15

Глава РПЛ про Зимний кубок в Абу-Даби: «Где в России играть в феврале? К сожалению, у нас нет условий для проведения турниров. Надеюсь на Сочи»

Глава РПЛ про Зимний кубок в Абу-Даби: где в России играть в феврале?.

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил проведение WINLINE Зимнего Кубка РПЛ не в России.

Турнир прошел в начале февраля ОАЭ, победителем стал ЦСКА. «Динамо» заняло второе место, «Краснодар» – третье, «Зенит» – четвертое.

– РПЛ снова провела Зимний Кубок в Эмиратах. Есть ли вероятность, что такого рода турнир будет проводиться в России, а не только для богачей, которые отправились в Дубай?

– Очень доволен турниром. И тем, что он вообще состоялся. Честно говоря, мы уже готовили релиз, что турнир не состоится из-за финансовых сложностей.

Тем не менее мы с клубами обсудили структуру финансирования, клубы пошли нам навстречу, за что им спасибо. Договорились с партнерами, за что особая благодарность WINLINE и «Альфа-Банку».

То, что турнир состоялся – это классно. То, что он проводится в Абу-Даби. Вы думаете, я не хочу, чтобы он проводился в Сочи? Но где в России играть в феврале?

Надеюсь, что большой турнир с базой в Сочи будет реализован, и мы первые, кто подаст заявку и сыграет там. Пока, к сожалению, у нас нет условий для проведения турниров в России. Будем над этим работать, – сказал Алаев.

ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ – шансов на чемпионство теперь нет? «Зенит» – последний

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25928 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoЗимний кубок РПЛ
logoСочи
logoАлександр Алаев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoКраснодар
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а что этот Алаев скажет когда узнает, что теперь групповые этапы ЛЧ и ЛЕ заканчиваются конце января? у нас нет условий для проведения турниров в России?
Ответ sebastian1410
а что этот Алаев скажет когда узнает, что теперь групповые этапы ЛЧ и ЛЕ заканчиваются конце января? у нас нет условий для проведения турниров в России?
вообще то есть одно местечко под крышечкой...
Ответ sebastian1410
а что этот Алаев скажет когда узнает, что теперь групповые этапы ЛЧ и ЛЕ заканчиваются конце января? у нас нет условий для проведения турниров в России?
У Зенита и Краснодара есть такие условия.
а что стало с теми прожектами, по которым переход на систему осень-весна должен был дать толчок к строительству манежей?
Ответ Helge
а что стало с теми прожектами, по которым переход на систему осень-весна должен был дать толчок к строительству манежей?
Все отлично, деньги уже освоили, можно новую реформу начинать, чемпионат без перерыва и снежный футбол😂
В таком кубке было бы больше смысла, если бы там играли клубы из других стран. Привлекал бы интерес увидеть, как наши клубы смотрятся на фоне других команд из других чемпионатов. А чисто междусобойчик совершенно не интересен.

А если его попытаются перенести в Сочи, то в нем и топ-клубы РПЛ перестанут принимать участие.

И причем тут "богачи"? Турнир в первую очередь для трансляций создан. Его и не подают как турнир, на который собирают зрителей. И вообще, если журналист слово богачи использует, что некорректно, это навешивание ярлыков и распространение стереотипов, то отвечать не нужно на такие вопросы даже.
В Крыму, Краснодаре играть можно.
Ответ ДМ-1чемпион
В Крыму, Краснодаре играть можно.
В Краснодаре в это время бывают морозы до минус 15, и снег по колено. Как и было в этом году.
Ответ Alina_77
В Краснодаре в это время бывают морозы до минус 15, и снег по колено. Как и было в этом году.
Такое впервые за последние лет 20-25.обычно 0+5
В Сочи нынче даже в хоккей на крытом стадионе не поиграть.
Кубок Содружества проводили в манеже. Пора бы знать историю.
В Сочи только погодные условия позволяют играть в футбол зимой. Все! Футбольной инфраструктуры для тренировок 4-ех профессиональных команд нет. Проживание в 2-3 раза дороже того же ОАЭ, даже с учетом перелета.
На Газпром Арене круглый год тепло и сухо 💁🏼‍♂️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев про отсутствие «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ: «Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, в следующем году примут участие»
24 февраля, 14:02
ЦСКА выиграл WINLINE Зимний кубок РПЛ – шансов на чемпионство теперь нет? «Зенит» – последний
11 февраля, 08:20
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем