  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду реализовал 182 из 217 пенальти в карьере. У Месси 112 голов с точки при 144 попытках
60

Роналду реализовал 182 из 217 пенальти в карьере. У Месси 112 голов с точки при 144 попытках

Роналду в 182-й раз реализовал пенальти.

Криштиану Роналду забил «Аль-Нажме» с пенальти в перенесенном матче 10-го тура лиги Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра» отличился на 11-й минуте.

Это 182-й гол португальца с одиннадцатиметровой отметки. За свою карьеру он предпринял 217 попыток.

Для сравнения – у Лионеля Месси 144 удара с пенальти и 112 голов.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25930 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Нажма
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
то есть без учета пенальти Месси забил больше за карьеру? и это сыграв меньше матчей
Ответ человек-муравей человек-физрук
то есть без учета пенальти Месси забил больше за карьеру? и это сыграв меньше матчей
Каждому своё.
Ответ человек-муравей человек-физрук
то есть без учета пенальти Месси забил больше за карьеру? и это сыграв меньше матчей
Почти на 180 матчей меньше где-то, и именно так)
Я думаю точку 11 метровую надо переименовать в честь Ранальду. Многи за карьеру не забили столько голов, а этот только с пенальти забил почти 200 голов.
Ответ Greatest Of All Time
Я думаю точку 11 метровую надо переименовать в честь Ранальду. Многи за карьеру не забили столько голов, а этот только с пенальти забил почти 200 голов.
одиннадцати Роналду метровый
Ответ Greatest Of All Time
Я думаю точку 11 метровую надо переименовать в честь Ранальду. Многи за карьеру не забили столько голов, а этот только с пенальти забил почти 200 голов.
Комментарий удален модератором
Ну тут все понятно )) а сколько в пустые ?
Ответ cektor
Ну тут все понятно )) а сколько в пустые ?
783.
Ответ cektor
Ну тут все понятно )) а сколько в пустые ?
Это пять 🤣🤣🤣🤣👌
В процентах забитых не судьба показать?😀
Процент успешных ударов составляет около 75,57%.
Роналду 83,8%
Месси 77,8%
Ответ Гусеконь
Процент успешных ударов составляет около 75,57%. Роналду 83,8% Месси 77,8%
Ну хоть в чем-то он лучше.Хотя есть ещё игра головой,но там больше рост зарешал,а не скилл
Ответ Максон121
Ну хоть в чем-то он лучше.Хотя есть ещё игра головой,но там больше рост зарешал,а не скилл
Не совсем верная формулировка. Там абсолютно точно большущее значение имел скилл - Роналду определенно один из лучших в истории по этому показателю (хотя высоких игроков было великое множество), но Месси никак при любого рода усилиях не смог бы с ним в этом соперничать по объективным физиологическим показателям, какой-бы скилл игры головой у него не был
Вот захожу на Спортс щас,в шапке,где матчи вижу Аль Наср ведёт 3-0,думаю дай гляну,кто там и как забил (а в голове мысль,что в статистике есть Роналду и с пенальти ,100%)
Как я вообще мог такое угадать?😂
Роналду не забил больше всех пенальти в мире!
Вечный рекорд
Просто отдайте эти 200 пенок Суаресу и прокачайте ему инсту, и вы получите бомбардира покруче Криша, ведь Суарес бьет с обеих ног, через себя, с центра поля, лучше кусается и всё в таком духе, всё так как нравится фанатам Роналду. Они были бы фанатами Суареса, потому что кого пиарят, за того и болеют.
Ответ Экспертное мнение
Просто отдайте эти 200 пенок Суаресу и прокачайте ему инсту, и вы получите бомбардира покруче Криша, ведь Суарес бьет с обеих ног, через себя, с центра поля, лучше кусается и всё в таком духе, всё так как нравится фанатам Роналду. Они были бы фанатами Суареса, потому что кого пиарят, за того и болеют.
Отдайте 5 пенальти на ЧМ 2022 Альваресу, и он получил бы ЗМ, за требл+ ЧМ. У него голов было бы ровно в три раза больше чем у пешехода 😃
Ответ CHELSEA_2008
Отдайте 5 пенальти на ЧМ 2022 Альваресу, и он получил бы ЗМ, за требл+ ЧМ. У него голов было бы ровно в три раза больше чем у пешехода 😃
отдайте 5 пенальти Саудовской Аравии и они станут чемпионами мира😉 if you know what i mean
Какой-нибудь Анелька забил за всю карьеру голов меньше
Ответ MoRo
Какой-нибудь Анелька забил за всю карьеру голов меньше
Да, проверил у Анелька всего 161 гол за карьеру по вики, по трансфермаркету 209
Ответ davnr
Да, проверил у Анелька всего 161 гол за карьеру по вики, по трансфермаркету 209
да, там со всякими кубками и еврокубками, видимо, 200 с копейками все-таки, так что Роналду еще есть куда стремиться)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 21 гол в 21 матче саудовской лиги и 27 в 30 играх за «Аль-Наср» и Португалию во всех турнирах
25 февраля, 19:17
Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме». 41-летний форвард «Аль-Насра» отличился в 4-й игре подряд
25 февраля, 19:15
Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»
25 февраля, 17:25Фото
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем