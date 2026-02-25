Роналду реализовал 182 из 217 пенальти в карьере. У Месси 112 голов с точки при 144 попытках
Роналду в 182-й раз реализовал пенальти.
Криштиану Роналду забил «Аль-Нажме» с пенальти в перенесенном матче 10-го тура лиги Саудовской Аравии.
41-летний форвард «Аль-Насра» отличился на 11-й минуте.
Это 182-й гол португальца с одиннадцатиметровой отметки. За свою карьеру он предпринял 217 попыток.
Для сравнения – у Лионеля Месси 144 удара с пенальти и 112 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
Роналду 83,8%
Месси 77,8%
Как я вообще мог такое угадать?😂