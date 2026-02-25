Роналду забил 21 гол в 21 матче саудовской лиги и 27 в 30 играх за «Аль-Наср» и Португалию во всех турнирах

У Роналду 21 гол в 21 матче чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.

Нападающий «Аль-Насра » открыл счет ударом с пенальти на 11-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы». В предыдущих играх он забил «Аль-Хазему» (дважды), «Аль-Фатеху» и «Аль-Холуду».

В общей сложности у португальца 21 гол в 21 матче чемпионата и 27 в 30 играх во всех турнирах в этом сезоне, включая выступления за сборную.

Подробно со статистикой 41-летнего Роналду можно ознакомиться здесь .