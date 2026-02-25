Роналду забил 21 гол в 21 матче саудовской лиги и 27 в 30 играх за «Аль-Наср» и Португалию во всех турнирах
У Роналду 21 гол в 21 матче чемпионата Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет ударом с пенальти на 11-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы». В предыдущих играх он забил «Аль-Хазему» (дважды), «Аль-Фатеху» и «Аль-Холуду».
В общей сложности у португальца 21 гол в 21 матче чемпионата и 27 в 30 играх во всех турнирах в этом сезоне, включая выступления за сборную.
Подробно со статистикой 41-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
С метра - коронный, с пенальти - похоронный
После 40 жизнь только начинается :)
