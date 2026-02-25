  • Спортс
  • Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме». 41-летний форвард «Аль-Насра» отличился в 4-й игре подряд
43

Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме». 41-летний форвард «Аль-Насра» отличился в 4-й игре подряд

Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме».

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.

41-летний форвард на 7-й минуте с пенальти открыл счет в матче перенесенного 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы».

Этот мяч стал 965-м в карьере Криштиану. Теперь у него 823 гола на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

Подробная статистика выступлений бывшего футболиста «Спортинга», «МЮ», «Реала» и «Ювентуса» доступна здесь.

У Роналду 500 голов после 30-летия. Больше, чем у Ибры, Анри и других великих за всю карьеру 😮‍💨

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
43 комментария
Живая Легенда. Лет через пять, в чемпионате Йемена 1200 разменяет.
Ответ Kabardinka
Живая Легенда. Лет через пять, в чемпионате Йемена 1200 разменяет.
после Йемена в Рпл за новым юбилеем в 1500 голов
Можно не уточнять как забил: ясно же что с точки )))
Ответ Князефф
Можно не уточнять как забил: ясно же что с точки )))
У него всего 5 голов с пенальти из 21 в лиге в этом сезоне.
Ответ Игорь Новиков
У него всего 5 голов с пенальти из 21 в лиге в этом сезоне.
Когда больше не за что зацепиться хейтерочкам только и остаётся что плакать о пенальти)
десять новостей высосали из одного пенальти рональду. о спортс, как же ты выглядишь жалко:)
Осталось всего 35 голов
Ответ Левая михалыча
Осталось всего 35 голов
Осталось всего 35 пеналей
Когда он забьет 1000,не забудьте вспомнить как обсерали Пеле, за что что он забивал типа не понятно кому и не понято в каких турнирах.
Всё по классике
В пустые коронный
С пенальти похоронный 😂
Это ещё и победный гол
Рональду до и после 30 лет демонстрирует высокую результативность.
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
965 гол... : (823 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 502 гол... (52% от общего количества), (412(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забита после 30 лет, как в чемпионатах, так и за сборную! Феноменально! Достиг показателя 500+ голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет!
Криш достигнет своей общей 1000 и большая часть уже забита после 30 лет!
Ответ Кагов
Рональду до и после 30 лет демонстрирует высокую результативность. -Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г, 965 гол... : (823 клубы, 142 сборная). -Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная) -Криш после 30 лет - 502 гол... (52% от общего количества), (412(0,50)клубы + 90(0,64!)сб). У Криша большая часть голов в карьере забита после 30 лет, как в чемпионатах, так и за сборную! Феноменально! Достиг показателя 500+ голов, забитых после 30 лет! Другого такого нет и не будет! Криш достигнет своей общей 1000 и большая часть уже забита после 30 лет!
Жду по декадам раскладки до 20, 20-30, 30-40, 40+)
Казалось бы, причем тут месси и его сектанты..
