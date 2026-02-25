Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме». 41-летний форвард «Аль-Насра» отличился в 4-й игре подряд
Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме».
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.
41-летний форвард на 7-й минуте с пенальти открыл счет в матче перенесенного 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы».
Этот мяч стал 965-м в карьере Криштиану. Теперь у него 823 гола на клубном уровне, 142 – в составе сборной.
Подробная статистика выступлений бывшего футболиста «Спортинга», «МЮ», «Реала» и «Ювентуса» доступна здесь.
У Роналду 500 голов после 30-летия. Больше, чем у Ибры, Анри и других великих за всю карьеру 😮💨
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
С пенальти похоронный 😂
-Роналду, 40 лет, всего 24 сезона с 2002г,
965 гол... : (823 клубы, 142 сборная).
-Криш до 30 лет - 463 гола (411 клубы, 52 сборная)
-Криш после 30 лет - 502 гол... (52% от общего количества), (412(0,50)клубы + 90(0,64!)сб).
У Криша большая часть голов в карьере забита после 30 лет, как в чемпионатах, так и за сборную! Феноменально! Достиг показателя 500+ голов, забитых после 30 лет!
Другого такого нет и не будет!
Криш достигнет своей общей 1000 и большая часть уже забита после 30 лет!