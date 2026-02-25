Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме». 41-летний форвард «Аль-Насра» отличился в 4-й игре подряд

Роналду забил 965-й гол в карьере – с пенальти «Аль-Нажме».

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в 4-м матче подряд.

41-летний форвард на 7-й минуте с пенальти открыл счет в матче перенесенного 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Нажмы».

Этот мяч стал 965-м в карьере Криштиану. Теперь у него 823 гола на клубном уровне, 142 – в составе сборной.

Подробная статистика выступлений бывшего футболиста «Спортинга», «МЮ», «Реала» и «Ювентуса» доступна здесь .

