Денис Глушаков: «Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Эти команды вершили историю российского футбола»

Глушаков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА вершили историю российского футбола.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие российские команды можно назвать топ-клубами.

«Спартак » – топ-клуб. «Зенит » и ЦСКА тоже. Это именно те команды, которые выигрывали много чемпионств и вершили историю российского футбола», – сказал Глушаков.