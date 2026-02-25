  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Глушаков: «Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Эти команды вершили историю российского футбола»
6

Денис Глушаков: «Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Эти команды вершили историю российского футбола»

Глушаков: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА вершили историю российского футбола.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие российские команды можно назвать топ-клубами.

«Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Это именно те команды, которые выигрывали много чемпионств и вершили историю российского футбола», – сказал Глушаков.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25930 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoСпартак
logoЦСКА
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак и ЦСКА, и еще Динамо вершили и историю не только российского, но и советского футбола. Это и есть показатель топ-клуба. Ну а Зенит - скороспелка, газовым баблом надутая. 80 лет в стране и тем более в Европе знать никто не знал про такой клуб, и только после безлимитных вливаний папаши Мюллера - чуть воспрянули и загордились сине-бело-ГОЛУБЫЕ ))
Ответ Фокс45
Спартак и ЦСКА, и еще Динамо вершили и историю не только российского, но и советского футбола. Это и есть показатель топ-клуба. Ну а Зенит - скороспелка, газовым баблом надутая. 80 лет в стране и тем более в Европе знать никто не знал про такой клуб, и только после безлимитных вливаний папаши Мюллера - чуть воспрянули и загордились сине-бело-ГОЛУБЫЕ ))
Друг, любая история начинается с нуля
Ответ Фокс45
Спартак и ЦСКА, и еще Динамо вершили и историю не только российского, но и советского футбола. Это и есть показатель топ-клуба. Ну а Зенит - скороспелка, газовым баблом надутая. 80 лет в стране и тем более в Европе знать никто не знал про такой клуб, и только после безлимитных вливаний папаши Мюллера - чуть воспрянули и загордились сине-бело-ГОЛУБЫЕ ))
Миллер уйдёт и всё вернётся на круги своя
Что-то сегодня кучно про Спартак, самый популярный клуб, народный и тд, весенние обострение?
Ответ pashajj
Что-то сегодня кучно про Спартак, самый популярный клуб, народный и тд, весенние обострение?
Завидуй молча
Чо историю копать:нынче нужно побеждать ! )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»
25 февраля, 09:51
Егор Титов: «Спартак» – самый популярный клуб России и даже Восточной Европы, возможно – пусть болельщики «Зенита» и ЦСКА не обижаются. Единственное – хотелось бы побольше титулов»
25 февраля, 09:09
Гурцкая о Галицком: «Он поставил на первое место результат, хотя многие годы говорил, что ему это не нужно. Чемпионство «Краснодара» – важнейшая история»
24 февраля, 15:35
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем