Денис Глушаков: «Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Эти команды вершили историю российского футбола»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие российские команды можно назвать топ-клубами.
«Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Это именно те команды, которые выигрывали много чемпионств и вершили историю российского футбола», – сказал Глушаков.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Спартак и ЦСКА, и еще Динамо вершили и историю не только российского, но и советского футбола. Это и есть показатель топ-клуба. Ну а Зенит - скороспелка, газовым баблом надутая. 80 лет в стране и тем более в Европе знать никто не знал про такой клуб, и только после безлимитных вливаний папаши Мюллера - чуть воспрянули и загордились сине-бело-ГОЛУБЫЕ ))
Друг, любая история начинается с нуля
Миллер уйдёт и всё вернётся на круги своя
Что-то сегодня кучно про Спартак, самый популярный клуб, народный и тд, весенние обострение?
Завидуй молча
Чо историю копать:нынче нужно побеждать ! )
