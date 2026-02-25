«МЮ» и «Бешикташ» договорились о трансфере Байындыра за 5 млн евро. Экс-вратарь «Фенербахче» будет получать 2 млн в год после возвращения в Турцию (Fanatik)
«МЮ» продаст Байындыра «Бешикташу».
Алтай Байындыр вернется в Турцию ближайшим летом.
Как сообщает Fanatik, голкипер «Манчестер Юнайтед» договорился с «Бешикташем». После трансфера он будет зарабатывать 2 млн евро в год.
Клуб Суперлиги также договорился и с «МЮ». Манкунианцы согласились продать вратаря за 5 млн евро.
До перехода в «МЮ» Байындыр пять сезонов провел в «Фенербахче». Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fanatik
14 комментариев
шансов было достаточно, но даже для второго номера оказался слаб.
Просто не его чемпионат, слишком много физической борьбы на выходах и при стандартах.
Увы, у нас был лучший второй номер, времена, когда первый номер тащил, как бог, а второй спокойно сидел на лавке, но если поменял испанца, то всегда стоял в раме надежно. С тех пор норм бэкапов у нас не было. Я встречал инфу, что в следующем году планируют вторым сделать Витека. В принципе, неплохая идея. Глядя на Коваржа, например.
Ну и хорошо,Сеня наше всё!!!!!👍👍👍
отлично. никого покупать не придется - можно сделать Хитона 2-м номером, Онану 3-м
Вторым можно сделать молодого, который в аренде гоняет.) Хитон третий, а Онану и Алтая продать.)
Онану продать что бы заработать.
Благо, что так и не запомнил его фамилию
Наконец-то этого привозилу продадут !! Столько косяков в среднем за игровую минуту, как у него, ни у кого не было !((
это норм выручит МЮ для финансовой фейр плей.вследом и онану за десятку кому нибудь
В родные пенаты.
