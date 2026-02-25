«МЮ» и «Бешикташ» договорились о трансфере Байындыра за 5 млн евро. Экс-вратарь «Фенербахче» будет получать 2 млн в год после возвращения в Турцию (Fanatik)

«МЮ» продаст Байындыра «Бешикташу».

Алтай Байындыр вернется в Турцию ближайшим летом.

Как сообщает Fanatik, голкипер «Манчестер Юнайтед » договорился с «Бешикташем ». После трансфера он будет зарабатывать 2 млн евро в год.

Клуб Суперлиги также договорился и с «МЮ». Манкунианцы согласились продать вратаря за 5 млн евро.

До перехода в «МЮ» Байындыр пять сезонов провел в «Фенербахче». Его статистику можно изучить здесь .