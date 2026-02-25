  • Спортс
  • «МЮ» и «Бешикташ» договорились о трансфере Байындыра за 5 млн евро. Экс-вратарь «Фенербахче» будет получать 2 млн в год после возвращения в Турцию (Fanatik)
«МЮ» и «Бешикташ» договорились о трансфере Байындыра за 5 млн евро. Экс-вратарь «Фенербахче» будет получать 2 млн в год после возвращения в Турцию (Fanatik)

«МЮ» продаст Байындыра «Бешикташу».

Алтай Байындыр вернется в Турцию ближайшим летом.

Как сообщает Fanatik, голкипер «Манчестер Юнайтед» договорился с «Бешикташем». После трансфера он будет зарабатывать 2 млн евро в год.

Клуб Суперлиги также договорился и с «МЮ». Манкунианцы согласились продать вратаря за 5 млн евро.

До перехода в «МЮ» Байындыр пять сезонов провел в «Фенербахче». Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fanatik
шансов было достаточно, но даже для второго номера оказался слаб.
Ответ Streetbor
шансов было достаточно, но даже для второго номера оказался слаб.
Просто не его чемпионат, слишком много физической борьбы на выходах и при стандартах.
Ответ Streetbor
шансов было достаточно, но даже для второго номера оказался слаб.
Увы, у нас был лучший второй номер, времена, когда первый номер тащил, как бог, а второй спокойно сидел на лавке, но если поменял испанца, то всегда стоял в раме надежно. С тех пор норм бэкапов у нас не было. Я встречал инфу, что в следующем году планируют вторым сделать Витека. В принципе, неплохая идея. Глядя на Коваржа, например.
Ну и хорошо,Сеня наше всё!!!!!👍👍👍
отлично. никого покупать не придется - можно сделать Хитона 2-м номером, Онану 3-м
Ответ Любезный Коссутий
отлично. никого покупать не придется - можно сделать Хитона 2-м номером, Онану 3-м
Вторым можно сделать молодого, который в аренде гоняет.) Хитон третий, а Онану и Алтая продать.)
Ответ Любезный Коссутий
отлично. никого покупать не придется - можно сделать Хитона 2-м номером, Онану 3-м
Онану продать что бы заработать.
Благо, что так и не запомнил его фамилию
Наконец-то этого привозилу продадут !! Столько косяков в среднем за игровую минуту, как у него, ни у кого не было !((
это норм выручит МЮ для финансовой фейр плей.вследом и онану за десятку кому нибудь
В родные пенаты.
