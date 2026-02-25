  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме – нет инфраструктуры, условий, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»
Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме – нет инфраструктуры, условий, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»

Канчельскис о Второй лиге: возимся в дерьме – нет условий, инфраструктуры.

Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис обратился к футбольным функционерам с призывом улучшить инфраструктуру в Leon Второй лиге.

«Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны!

Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги.

Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте ее тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики.

Зато ходят и рассказывают, как все хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
В европейских странах по 5-7 лиг, а у нас уже во второй колхоз.
В европейских странах по 5-7 лиг, а у нас уже во второй колхоз.
Там любят футбол, у нас на него пофиг, сейчас детей то не наберешь,на несколько команд одного года,хотя лет 15 назад еще играли чемпионаты города в каких то возрастах
В европейских странах по 5-7 лиг, а у нас уже во второй колхоз.
Так там капитализм. Там все живут на свои деньги. А у нас первая лига все на гос бобле, кроме Краснодара.
Красава, хоть кто-то может себе позволить правду
Красава, хоть кто-то может себе позволить правду
Андрей Антанасович ну тут просто браво 👏 Наши функционеры реально хреновые и не только здесь.
Андрей Антанасович ну тут просто браво 👏 Наши функционеры реально хреновые и не только здесь.
Какой какой?
Какой какой?
Антанасович. Отчество у него такое. Если ты об этом.
Достаточно посмотреть на стадион лидировавшего в Пердиве костромского Спартака, в городе Костроме, в 400 км от отдельного государства Москва, чтобы понять, насколько всё плохо.
В 50% областных центров до сих пор нет хоть сколько-то сносных стадионов. Не говоря уже о крытых.
«Спорт спорт спорт» из каждого утюга, а все деньги куда угодно, только не туда.
Достаточно посмотреть на стадион лидировавшего в Пердиве костромского Спартака, в городе Костроме, в 400 км от отдельного государства Москва, чтобы понять, насколько всё плохо. В 50% областных центров до сих пор нет хоть сколько-то сносных стадионов. Не говоря уже о крытых. «Спорт спорт спорт» из каждого утюга, а все деньги куда угодно, только не туда.
А зачем вообще выделять бабло на стадионы командам, которые даже не смогут его содержать и эта инфраструктура ляжет на областные бюджеты? Вот кому в Костроме нужно содержать арену, которая даже не сможет себя заполнить, а?
А зачем вообще выделять бабло на стадионы командам, которые даже не смогут его содержать и эта инфраструктура ляжет на областные бюджеты? Вот кому в Костроме нужно содержать арену, которая даже не сможет себя заполнить, а?
Фишка в том, что у 80-90% проф клубов на столько плохие старые стадионы, что народ не ходит и поэтому у клубов тоже нет бабок. А те кому стадионы построили, сделали через одно место. Расскажите Мордовии зачем им стадион? Зачем а Самаре 40 тысячник на отшибе с посещаемостью 10к в среднем в лучшие годы и таких примеров полно. Зачем в Москве и Подмосковье столько полей, если нет команд? Сам живу в Самаре, у нас ДЮСШ и проч играют на стадионах 50-ых с аварийными трибунами или без них, вместо травы земля на которой ничего не растет уже. О каком развитии речь? Бабки букмекеры вагонами давали в казну спорт федераций, а результат? Почему в Англии в 4-5 лиге у клубов стадионы лучше половины клубов РПЛ?
Андрей, крепитесь! Сейчас лимит введем и всё сразу наладиться - просили передать из приемной главного лимитчика
Андрей, крепитесь! Сейчас лимит введем и всё сразу наладиться - просили передать из приемной главного лимитчика
наладиТСя! Грамотей!
наладиТСя! Грамотей!
Сделал исправление – прошёл дальше. Поддевать зачем? У многих автокоррекция – неправильные слова, склонения, что угодно.
Так у нас построили новых 8 стадионов к ЧМ и на этом всё, умыли руки. Да и эти-то новые стадионы недоделанные, без крыши, без обогрева, продуваемые всеми ветрами.

А на самом деле футбольная инфраструктура в России не просто устарела, а находится на уровне каменного века.

Зато всю страну застроили новыми хоккейными дворцами спорта и всякими ледовыми аренами для фигурного катания, т.к. наши чинуши с какого-то хрена решили, что именно фигурка и хоккей главные виды спорта на планете...
Так у нас построили новых 8 стадионов к ЧМ и на этом всё, умыли руки. Да и эти-то новые стадионы недоделанные, без крыши, без обогрева, продуваемые всеми ветрами. А на самом деле футбольная инфраструктура в России не просто устарела, а находится на уровне каменного века. Зато всю страну застроили новыми хоккейными дворцами спорта и всякими ледовыми аренами для фигурного катания, т.к. наши чинуши с какого-то хрена решили, что именно фигурка и хоккей главные виды спорта на планете...
Вот те арены, что построили, скажи, а они нужны были? А они заполняются? А кто платит бабло за их содержание? А кто будет платить бабло за содержание в будущем?
Вот те арены, что построили, скажи, а они нужны были? А они заполняются? А кто платит бабло за их содержание? А кто будет платить бабло за содержание в будущем?
В Турции все стадионы всем клубам, вообще всем, строит государство. И содержатся потом эти стадионы тоже из государственного бюджета Турции.

Потому что в Турции понимают, что качественная современная инфаструктура это основа и фундамент качественного футбольного прогресса.
П... ры, помогите🤣
Нужно фан айди внедрять срочно,плюс бесплатный вход с перекусом в буфете по национальному мессенджеру макс.И заживет вторая лига
Показали бы, что в первой и второй лиге при осень-весна происходит, я думаю тут многие опупели бы и изменили бы мнение про календарь
Показали бы, что в первой и второй лиге при осень-весна происходит, я думаю тут многие опупели бы и изменили бы мнение про календарь
Так по соусом постройки крытых стадионов, манежей, полей с подогревами и переходили на новую систему. Ну перешли, а по факту ничего не построили.Один нормальный стадион с крышей на всю страну.Бред какой-то.
Так по соусом постройки крытых стадионов, манежей, полей с подогревами и переходили на новую систему. Ну перешли, а по факту ничего не построили.Один нормальный стадион с крышей на всю страну.Бред какой-то.
Так никто на это не подписывался, никто вменяемый, в регионах, не будут содержать стадион с крышей, где его обслуживание в 3-4 раза дороже обходится, они и так содержат команды, на которые ходят по 5т человек, бюджетами, которые, условно больше, чем на дороги в год
У наших функционеров мозгов хватает только на то, чтобы лимит ужесточить. Задницы поднимать не надо, имитация бурной деятельности создана
Рекомендуем