Канчельскис о Второй лиге: «Возимся в дерьме – нет инфраструктуры, условий, ничего. Жду, чтобы хреновы функционеры подняли задницы и сделали что-то. Как не стыдно? Жулики»
Канчельскис о Второй лиге: возимся в дерьме – нет условий, инфраструктуры.
Тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис обратился к футбольным функционерам с призывом улучшить инфраструктуру в Leon Второй лиге.
«Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны!
Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги.
Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте ее тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики.
Зато ходят и рассказывают, как все хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
В 50% областных центров до сих пор нет хоть сколько-то сносных стадионов. Не говоря уже о крытых.
«Спорт спорт спорт» из каждого утюга, а все деньги куда угодно, только не туда.
А на самом деле футбольная инфраструктура в России не просто устарела, а находится на уровне каменного века.
Зато всю страну застроили новыми хоккейными дворцами спорта и всякими ледовыми аренами для фигурного катания, т.к. наши чинуши с какого-то хрена решили, что именно фигурка и хоккей главные виды спорта на планете...
Потому что в Турции понимают, что качественная современная инфаструктура это основа и фундамент качественного футбольного прогресса.