Сафонов в старте «ПСЖ» на 7-й матч подряд – против «Монако». Шевалье не играет больше месяца

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 7-й раз подряд.

Матвей Сафонов примет участие в 7-м матче «ПСЖ» подряд.

Вратарь включен в стартовый состав на ответную игру с «Монако» в Лиге чемпионов.

Россиянин сыграл за парижан во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 7 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье , не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь .

«ПСЖ» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00