  • Сафонов в старте «ПСЖ» на 7-й матч подряд – против «Монако». Шевалье не играет больше месяца
39

Сафонов в старте «ПСЖ» на 7-й матч подряд – против «Монако». Шевалье не играет больше месяца

Сафонов снова в старте «ПСЖ» – в 7-й раз подряд.

Матвей Сафонов примет участие в 7-м матче «ПСЖ» подряд.

Вратарь включен в стартовый состав на ответную игру с «Монако» в Лиге чемпионов.

Россиянин сыграл за парижан во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 7 пропущенных голов.

Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.

Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Основной вратарь.
Да ещё в ПСЖ.
Мотя крут.
Ответ Kabardinka
Основной вратарь. Да ещё в ПСЖ. Мотя крут.
Даже, если это будет последний матч в стартовом составе, Матвей уже навсегда останется в памяти наших болельщиков.
Резервный вратарь из России, отразив 4 пенальти в финале межконтинентального Кубка, становится основным голкипером в сильнейшем клубе мира.
Новая история Золушки)
Ответ Antoniom
Даже, если это будет последний матч в стартовом составе, Матвей уже навсегда останется в памяти наших болельщиков. Резервный вратарь из России, отразив 4 пенальти в финале межконтинентального Кубка, становится основным голкипером в сильнейшем клубе мира. Новая история Золушки)
Не в сильнейшем уж, все таки лига 1 не самый сильный чемпионат.
Помню когда он только перешел в псж - вой был что он будет скамейку полировать и через год уйдет куда нибудь на кипр.
А оно вот как, очень рад за Матвея
Ответ green mojave
Помню когда он только перешел в псж - вой был что он будет скамейку полировать и через год уйдет куда нибудь на кипр. А оно вот как, очень рад за Матвея
ну если бы джиджи не отпустили так по-идиотски непонятно что там было бы
Ответ Борис Громов
ну если бы джиджи не отпустили так по-идиотски непонятно что там было бы
Заменить Джиджи в 27 лет на Шевалье это топ Планков в истории футбола, у вас топ1-3 вратарь на 10 лет))))
А почему Шевалье должен играть, если Сафонов стал первым номером:)
Он так пердячим паром станет звездой первой величины типа Нойера или Алиссона. Вообще не удивлюсь.
Ответ Владимир Данилов
Он так пердячим паром станет звездой первой величины типа Нойера или Алиссона. Вообще не удивлюсь.
Похож на Зоммера фактурой
Ответ Владимир Данилов
Он так пердячим паром станет звездой первой величины типа Нойера или Алиссона. Вообще не удивлюсь.
прям жутко этого хочется
чтобы Мотя считался элитой во вратарской сфере
ему бы еще пару серий пенальти, где бы он божил (желательно в ЛЧ), и элитой точно станет
и бревно забарный на банке. лёгкая для ПСЖ
У нас в стране на каждом лье
По сто шпионов Шевалье…
Заслуженно! Матвею еще выходы подтянуть и вообще за призом Яшина, на ленточке ему равных в мире почти нет
Ответ Мемуары Семеныча
Заслуженно! Матвею еще выходы подтянуть и вообще за призом Яшина, на ленточке ему равных в мире почти нет
Тот же Хайкин минимум не хуже на ленточке
Дьякон молодец, забил место.
Но почему в составе ПСЖ и в списках травмированных на спортсе отсутствуют Фабьян Руис и Дембеле?
Слить Доннарумму было самое глупое решение. Кто-то должен за это ответить. 🤔
