Сафонов в старте «ПСЖ» на 7-й матч подряд – против «Монако». Шевалье не играет больше месяца
Матвей Сафонов примет участие в 7-м матче «ПСЖ» подряд.
Вратарь включен в стартовый состав на ответную игру с «Монако» в Лиге чемпионов.
Россиянин сыграл за парижан во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 7 пропущенных голов.
Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Да ещё в ПСЖ.
Мотя крут.
Резервный вратарь из России, отразив 4 пенальти в финале межконтинентального Кубка, становится основным голкипером в сильнейшем клубе мира.
Новая история Золушки)
А оно вот как, очень рад за Матвея
чтобы Мотя считался элитой во вратарской сфере
ему бы еще пару серий пенальти, где бы он божил (желательно в ЛЧ), и элитой точно станет
По сто шпионов Шевалье…
Но почему в составе ПСЖ и в списках травмированных на спортсе отсутствуют Фабьян Руис и Дембеле?