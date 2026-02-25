Шерки навестил больных раком детей в онкологическом центре в Лионе. Хавбек «Сити» пообещал одному ребенку отпраздновать гол так, как тот попросил

Шерки навестил детей в онкологическом центре.

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки посетил онкологический центр в родном Лионе, где навестил больных раком детей.

В частности, 22-летний футболист провел время с ребенком, который ранее встречался с Муссой Ниакате. Мальчик рассказал центральному защитнику «Лиона» о своем желании увидеть, как Шерки выполнит особое празднование при следующем забитом мяче.

Хавбек «горожан» согласился исполнить пожелание ребенка: в своих соцсетях он опубликовал фото с мальчиком, где повторяет то самое празднование.

Фото: instagram.com/rayan_cherki