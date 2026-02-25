Месси об игре за сборную Испании: «Мне намекали, предлагали, такая возможность была. Это могло произойти, но мое сердце принадлежит Аргентине»

Месси об игре за сборную Испании: это могло произойти, мне намекали, предлагали.

Лионель Месси подтвердил, что имел возможность играть за сборную Испании .

«Был момент, когда об этом заговорили. Я уже играл за «Барселону», и они на это как бы намекали, предлагали – но это нормально, правда? Так происходит со многими детьми.

Я хоть и был аргентинцем, но переехал в Барселону в очень юном возрасте и большую часть времени провел в местной академии, поэтому такая возможность существовала. Это могло произойти.

Но... мое сердце всегда принадлежало Аргентине », – сказал форвард «Интер Майами » в подкасте Miro De Atras.