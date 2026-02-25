Месси об игре за сборную Испании: «Мне намекали, предлагали, такая возможность была. Это могло произойти, но мое сердце принадлежит Аргентине»
Месси об игре за сборную Испании: это могло произойти, мне намекали, предлагали.
Лионель Месси подтвердил, что имел возможность играть за сборную Испании.
«Был момент, когда об этом заговорили. Я уже играл за «Барселону», и они на это как бы намекали, предлагали – но это нормально, правда? Так происходит со многими детьми.
Я хоть и был аргентинцем, но переехал в Барселону в очень юном возрасте и большую часть времени провел в местной академии, поэтому такая возможность существовала. Это могло произойти.
Но... мое сердце всегда принадлежало Аргентине», – сказал форвард «Интер Майами» в подкасте Miro De Atras.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Выступай Месси в европейской сборной, играя против Лихтенштейнов и подобных карликовых команд, у него было бы минимум 300 голов за сборную. Что он и доказал играя против Эстонии, положив 5ку на лайте. А если бы ему еще вся команда создавала моменты как в случае Криштика, у него было минимум 500 голов.
Дело не столько в карликах (хотя и в них тоже), а в том, что он играл бы за Испанию, как за Барселону. Те же партнёры, тот же стиль игры, те же стадионы. В сборной Аргентины из-за того, что у тренеров долго никак не получалось наладить командную игру в атаке, его статистика была значительно хуже, чем в клубе, из-за чего были наезды со стороны хейтеров и троллей. Плюс проблемы с завоеванием трофеев. А так для него не было бы разницы между сборной и клубом, и там, и там колотил бы по 1,5 очка за игру, если не больше. Ну и на командах типа Лихтенштейна дополнительно оттягивался бы.
Если бы выбрал Испанию, то ЧМ выиграл бы раньше и велика вероятность что не один раз. Только вдуматься состав Хави, Иньеста и т.д. Выбрал не легкий путь, футбол в Аргентине и стиль сборной в отличии от Ламассии и Барселоны это разные миры.
Испания чемпион мира один раз, Аргентина три. Таблетки в аптеке не забывай из принимать
🐓🇵🇹сново неистово минусят любые комментарии в новостях касаемо сборной Аргентины и Лео.
Он Барсе отдал все долги сполна. Да и Ла Лига на нём неплохо наваривалась. А Испании он ничего не должен.
Красавчик Лео.
Он за Аргентину дебютировал в 2005, выиграл молодежный МЧМ и стал там лучшим игроком, так что минимум с года 2004го ему уже стали поступать предложения от Испании:)
Где родился там и пригодился.Он после долгого перерыва возвратил мировую славу Аргентине .
