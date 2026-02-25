Моуринью будет смотреть матч ЛЧ с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу». Сотрудники «Мадрида» предоставили место удаленному тренеру «Бенфики»

Моуринью будет смотреть матч ЛЧ с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью будет наблюдать за ходом ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Реалом » в необычном месте.

В первой игре в Португалии, которая завершилась победой «Мадрида» (1:0), португальский специалист был удален, поэтому он не сможет сегодня руководить командой в технической зоне. «Сливочные» примут «орлов» в Мадриде, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что Моуринью будет смотреть игру из пресс-зоны стадиона «Сантьяго Бернабеу ». Сотрудники «Реала» предоставили там место своему бывшему тренеру.

Отмечается, что тренер «Барселоны» Ханси Флик был в аналогичной ситуации во время последнего класико команд на «Бернабеу» – часто можно увидеть членов тренерских штабов соперников «Мадрида» в этой зоне, изолированной от болельщиков.