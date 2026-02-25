  • Спортс
  • Моуринью будет смотреть матч ЛЧ с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу». Сотрудники «Мадрида» предоставили место удаленному тренеру «Бенфики»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью будет наблюдать за ходом ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Реалом» в необычном месте.

В первой игре в Португалии, которая завершилась победой «Мадрида» (1:0), португальский специалист был удален, поэтому он не сможет сегодня руководить командой в технической зоне. «Сливочные» примут «орлов» в Мадриде, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что Моуринью будет смотреть игру из пресс-зоны стадиона «Сантьяго Бернабеу». Сотрудники «Реала» предоставили там место своему бывшему тренеру.

Отмечается, что тренер «Барселоны» Ханси Флик был в аналогичной ситуации во время последнего класико команд на «Бернабеу» – часто можно увидеть членов тренерских штабов соперников «Мадрида» в этой зоне, изолированной от болельщиков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
туда бы ещё камеру поставить, это был бы отличный моноспектакль)
жаль, что его не будет у бровки
футбол лишается гарантии на шоу
Думаю в Уефа очень расстроились на судью что удалил Жозе , после того инцидента что было в первом матче с Вини .это гарантировано бы было шоу на бровке от Особенного , ему это и нужно что бы завести команду.
а?
Бенфика должна пройти дальше, вот это будет шикарный сюжет.
Жузе на удалёнке. Во всех смыслах :))
