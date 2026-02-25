  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Кузьмичев: «Выкуп Дурана маловероятен, условия контракта просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие «Зенита» на следующий год – вполне хороший трансфер»
45

Агент Кузьмичев: «Выкуп Дурана маловероятен, условия контракта просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие «Зенита» на следующий год – вполне хороший трансфер»

Агент Баринова: выкуп Дурана маловероятен – чтобы не «взрывать» общественность.

Владимир Кузьмичев оценил аренду «Зенитом» форварда «Аль-Насра» Джона Дурана.

Сообщалось, что выкупить нападающего можно будет за 35 млн евро.

«Если Дуран за три месяца поможет решить «Зениту» задачи, все скажут, что это потрясающий ход.

Мне кажется маловероятным полноценный выкуп. Условия контракта тогда просто «взорвут» общественность.

Но чтобы не переносить 100-летие на следующий год – вполне хороший трансфер. Для меня же «Краснодар» – все равно фаворит на титул», – сказал агент Дмитрия Баринова и Алексея Батракова.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25928 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoДжон Дуран
logoЧемпионат.com
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЗенит
Владимир Кузьмичев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
агенты
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы эту заразу Кузмичева отцепить от Локо и молодёжи....
Ответ Дмитрий Махаев
Как бы эту заразу Кузмичева отцепить от Локо и молодёжи....
Другой "клещ" присосётся. При этом Батраков хоть не сразу сбежал.
Ответ Дмитрий Махаев
Как бы эту заразу Кузмичева отцепить от Локо и молодёжи....
Для этого сначала нужно отцепить Шпинева, потому что Кузьмичев не является лицензированным агентом и просто оказывает юридическую помощь Шпиневу.
Это же сколько идиотов в стране, лепечущих о переносе чемпионства. Неужели они все и правда такие тупые?
Ответ Виктор
Это же сколько идиотов в стране, лепечущих о переносе чемпионства. Неужели они все и правда такие тупые?
А что не так?
Зенит и руководство прошлый сезон начинали пол лозунгом столетия, и это помнят все. И только за 3-4 тура до конца начались «разговоры»
Ответ Andrey Konovalov
А что не так? Зенит и руководство прошлый сезон начинали пол лозунгом столетия, и это помнят все. И только за 3-4 тура до конца начались «разговоры»
И какие же начались разговоры? Столетие отпраздновали в установленную дату. Теперь к этой теме с переносом возвращаются только такие как Кузьмичев.
Как обычно московские болелы считать не умеют
Агенты эти, как кость в горле. Столько судеб сломано, благодаря им и их алчности. Российским ребятам бы тоже это понять...
Выкуп Дурана возможен. Кузьмичев - не футбольной агент, потому что у него нет лицензии.
https://www.sports.ru/football/blogs/3303465.html?ysclid=mm2f5xvcxn111775095
Судя по статистике, не такой уж и легендарный, не понятно кто его так возносит, что прям все следили за его карьерой?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о Дуране в «Зените»: «Как можно говорить, что это хороший трансфер? Человек не пригодился в нескольких местах, ушел из какого-то чемпионата со скандалом, забив три гола»
25 февраля, 09:43
Алаев о Дуране: «Руководство «Зенита» его замотивирует, уверен, и мы увидим яркую концовку чемпионата»
23 февраля, 07:19
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем