Агент Кузьмичев: «Выкуп Дурана маловероятен, условия контракта просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие «Зенита» на следующий год – вполне хороший трансфер»

Агент Баринова: выкуп Дурана маловероятен – чтобы не «взрывать» общественность.

Владимир Кузьмичев оценил аренду «Зенитом» форварда «Аль-Насра» Джона Дурана.

Сообщалось , что выкупить нападающего можно будет за 35 млн евро.

«Если Дуран за три месяца поможет решить «Зениту» задачи, все скажут, что это потрясающий ход.

Мне кажется маловероятным полноценный выкуп. Условия контракта тогда просто «взорвут» общественность.

Но чтобы не переносить 100-летие на следующий год – вполне хороший трансфер. Для меня же «Краснодар» – все равно фаворит на титул», – сказал агент Дмитрия Баринова и Алексея Батракова.