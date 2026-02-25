Сергей Семак: «Не ем мясо. Гораздо лучше и легче себя чувствую без него. Его можно есть, но редко, раз-два в неделю»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему не употребляет мясо.
«Разные моменты проходил, смотрел, как и что подходит ближе. Пробовал в какой-то момент вообще практически без мяса и рыбы, что мне не очень подходит. Хотя я такой человек, который раньше много ел мяса, но, отказавшись на какое-то время от мяса, понял, что все-таки этот продукт не необходим для меня. Я гораздо лучше и легче себя чувствую без мяса.
Конечно, это все индивидуально, но для меня нет большой проблемы. И в момент даже моей игровой карьеры, когда я постился во время постов, это не отражалось на моем физическом состоянии – ни на физическом, ни на анализах, которые мы сдаем: кровь, наличие железа, других минералов – все абсолютно в норме.
Для меня этот режим питания абсолютно комфортный. Я ем рыбу, не ем сейчас мясо, но я не фанат того, что не надо есть мясо. Считаю, что это достаточно тяжелый продукт в плане усвоения, плюс качество продукта должно быть соответствующим всегда. Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно», – сказал Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».
Ого, я выходит тоже вегетарианец.
— Я веган!
— Нет такого зодиака.
— Прекрасно себя чувствую!
— Что ты несешь?!
— Ты раздражительный. Это из-за мяса.
И мясо бы мог есть , сколько хотелось )))
...
Его вообще редко кто чаще ест. И не считает себя вегетерианцем))
Так просто сложилось. Рыба ещё дороже.
Предпочитает человек рыбу, мясо кажется тяжеловатым, но иногда идет нормально)
Семак - вегетерианец здорового человека!
Я тоже не ем мясо и не пью алкоголь!
Ну пару раз в неделю, в рабочую неделю, братаны!
А в выходные-это выходные, это другое)))
И вообще пиво не алкоголь, куропатка не мясо, а дичь)))