  • Сергей Семак: «Не ем мясо. Гораздо лучше и легче себя чувствую без него. Его можно есть, но редко, раз-два в неделю»
Сергей Семак: «Не ем мясо. Гораздо лучше и легче себя чувствую без него. Его можно есть, но редко, раз-два в неделю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему не употребляет мясо. 

«Разные моменты проходил, смотрел, как и что подходит ближе. Пробовал в какой-то момент вообще практически без мяса и рыбы, что мне не очень подходит. Хотя я такой человек, который раньше много ел мяса, но, отказавшись на какое-то время от мяса, понял, что все-таки этот продукт не необходим для меня. Я гораздо лучше и легче себя чувствую без мяса.

Конечно, это все индивидуально, но для меня нет большой проблемы. И в момент даже моей игровой карьеры, когда я постился во время постов, это не отражалось на моем физическом состоянии – ни на физическом, ни на анализах, которые мы сдаем: кровь, наличие железа, других минералов – все абсолютно в норме.

Для меня этот режим питания абсолютно комфортный. Я ем рыбу, не ем сейчас мясо, но я не фанат того, что не надо есть мясо. Считаю, что это достаточно тяжелый продукт в плане усвоения, плюс качество продукта должно быть соответствующим всегда. Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно», – сказал Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
"Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно"

Ого, я выходит тоже вегетарианец.
"Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно" Ого, я выходит тоже вегетарианец.
"Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно" Ого, я выходит тоже вегетарианец.
Принудительное веганство
— Ты кто по гороскопу?
— Я веган!
— Нет такого зодиака.
— Прекрасно себя чувствую!
— Что ты несешь?!
— Ты раздражительный. Это из-за мяса.
— Ты кто по гороскопу? — Я веган! — Нет такого зодиака. — Прекрасно себя чувствую! — Что ты несешь?! — Ты раздражительный. Это из-за мяса.
если веган в первые 3 минуты общения не сообщил вам что он веган - значит он не настоящий веган 😁
Не мое дело учить жизни Семака, но вот это бахвальство тем, что он вегетарианец и трезвенник очень сильно контрастирует с тем как плохо он выглядит. Цвет его лица и в целом внешний вид здоровым не назовёшь. Но если ему так хорошо, то в целом это его личное дело
Не мое дело учить жизни Семака, но вот это бахвальство тем, что он вегетарианец и трезвенник очень сильно контрастирует с тем как плохо он выглядит. Цвет его лица и в целом внешний вид здоровым не назовёшь. Но если ему так хорошо, то в целом это его личное дело
Да обычно он выглядит, среднестатистический русский мужик
Да обычно он выглядит, среднестатистический русский мужик
Мясо это животный белок, который необходим. Но его можно получать из рыбы, морепродуктов и птицы, легче усваивается, легче переваривается. Дело вкуса.
Мясо это животный белок, который необходим. Но его можно получать из рыбы, морепродуктов и птицы, легче усваивается, легче переваривается. Дело вкуса.
Шварц столько мяса жрал, что тебе и не снилось.
Мужик , ты бы ещё гораздо лучше себя чувствовал , если бы не жил с той с кем живёшь .
И мясо бы мог есть , сколько хотелось )))
Мужик , ты бы ещё гораздо лучше себя чувствовал , если бы не жил с той с кем живёшь . И мясо бы мог есть , сколько хотелось )))
Любовь зла
Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно.
...
Его вообще редко кто чаще ест. И не считает себя вегетерианцем))
Так просто сложилось. Рыба ещё дороже.
Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно. ... Его вообще редко кто чаще ест. И не считает себя вегетерианцем)) Так просто сложилось. Рыба ещё дороже.
К сожалению, именно мясо действительно едят достаточно редко, но вот часто - заменяют его разными дешевыми и вредными колбасками и прочим полуфабрикатом. Почему в 21 веке, учитывая гигантский рост производительных сил государство не может накормить народ вдоволь дешевой курицей - это вопрос вопросов.
К сожалению, именно мясо действительно едят достаточно редко, но вот часто - заменяют его разными дешевыми и вредными колбасками и прочим полуфабрикатом. Почему в 21 веке, учитывая гигантский рост производительных сил государство не может накормить народ вдоволь дешевой курицей - это вопрос вопросов.
Да какой уж тут вопрос. Киловатт для юрика до 15 рублей по регионам, дизель до 80.
Просто Семак попал под влияние жены
Просто Семак попал под влияние жены
Татуированной, между прочим. Мясо вредно, тату нет)))
Татуированной, между прочим. Мясо вредно, тату нет)))
А тату чем вредно, извините?)
По моему все нормально Сергей сказал. Непонятен негатив в комментариях - скорее всего, народ действительно дальше заголовка не читает.
Предпочитает человек рыбу, мясо кажется тяжеловатым, но иногда идет нормально)
Семак - вегетерианец здорового человека!
Оо
Я тоже не ем мясо и не пью алкоголь!
Ну пару раз в неделю, в рабочую неделю, братаны!
А в выходные-это выходные, это другое)))
И вообще пиво не алкоголь, куропатка не мясо, а дичь)))
Если мясо мужики!!!
