Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барсы» в сезоне-2024/25 по версии СМИ
Ламин Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барселоны» по итогам сезона-2024/25.
18-летрему вингеру сборной Испании вручили приз имени Альдо Ровиры по итогам голосования жюри, состоящего из журналистов и СМИ. Ламин получил награду во второй раз подряд.
Премия была учреждена в 2010 году бывшим директором каталонцев Жозепом Ровирой в память о его сыне Альдо, погибшем в результате ДТП. Члены семьи сегодня участвовали в награждении Ямаля.
Рекордсмен по количеству наград – Лионель Месси, он получал 6 раз.
Фото: fcbarcelona.cat
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
Но благодарю хайпу и лобби опять форсят его, а более стабильные и полезные по сезону игроки в тени(