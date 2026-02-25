Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барсы» в сезоне-2024/25 по версии СМИ

Ламин Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барселоны» по итогам сезона-2024/25.

18-летрему вингеру сборной Испании вручили приз имени Альдо Ровиры по итогам голосования жюри, состоящего из журналистов и СМИ. Ламин получил награду во второй раз подряд.

Премия была учреждена в 2010 году бывшим директором каталонцев Жозепом Ровирой в память о его сыне Альдо, погибшем в результате ДТП. Члены семьи сегодня участвовали в награждении Ямаля.

Рекордсмен по количеству наград – Лионель Месси, он получал 6 раз.

