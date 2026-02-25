Фото
Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барсы» в сезоне-2024/25 по версии СМИ

Ламин Ямаль получил приз лучшему футболисту «Барселоны» по итогам сезона-2024/25.

18-летрему вингеру сборной Испании вручили приз имени Альдо Ровиры по итогам голосования жюри, состоящего из журналистов и СМИ. Ламин получил награду во второй раз подряд.

Премия была учреждена в 2010 году бывшим директором каталонцев Жозепом Ровирой в память о его сыне Альдо, погибшем в результате ДТП. Члены семьи сегодня участвовали в награждении Ямаля.

Рекордсмен по количеству наград – Лионель Месси, он получал 6 раз.

И тут Рафу опрокинули
Продолжают топить Рафинью 🤦🏻
Не был лучшим он (Рафа на первом), даже вторым не был (Педри выше явно)
Но благодарю хайпу и лобби опять форсят его, а более стабильные и полезные по сезону игроки в тени(
Ответ King_X
Не был лучшим он (Рафа на первом), даже вторым не был (Педри выше явно) Но благодарю хайпу и лобби опять форсят его, а более стабильные и полезные по сезону игроки в тени(
Так везде, к сожалению. В сезоне 23/24 Реала были хороши и Кроос, и Карвахаль, а Реал продвигал серьёзно только Вини. Потому что дриблинги и голы оказывают бОльшее впечатление. Хотя Рафинья и голов больше забил чем Ямаль.
Рафинью даже в Барсе не ценят, так а как ему выигрывать ЗМ?
Вот вам и наглядная причина почему Рафа был так далеко в номинациях ЗМ и The Best. Свои же опрокидывали, и форсили вундеркинда, вместо этого зверя, который по всем топ-клубам прошёлся во всех соревнованиях
как же я кайфую от этих белых носков и тапочек)
".... Ламин получил награду во второй раз подряд." За что получил в сезоне 23/24? За 5+5 в 37 матчах?
Бедный Рафа,даже в родном клубе опрокинули с наградой:(
Рафа, который закидывал трешку Баварии, дубли Реалу, плюс голы Интеру - это что какая-то шутка?
Странно. Как показывает время Рафа и Педри более системообразуещие игроки для Барсы на сегодняшний день.
Ответ Философ Востока
Странно. Как показывает время Рафа и Педри более системообразуещие игроки для Барсы на сегодняшний день.
Разумеется. Но тут хайп.
