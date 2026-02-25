  • Спортс
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко оценил уровень футболистов красно-белых. 

– Некоторые эксперты высказывают мнение, что многие футболисты нынешнего «Спартака» не соответствуют уровню этого клуба, вы согласны с этим? 

– Это все субъективно. Я в целом больше выступаю за командные взаимодействия, а не персоналии. Если будут правильные взаимодействия, то и игра у команды будет нормальной. Поэтому здесь нужно обращаться к тренерам, которые занимаются построением игры.

Та группа игроков, которая сейчас играет в «Спартаке», – это хорошие и качественные футболисты. Ну, они играют в «Спартаке». Это не просто Петровы и Васечкины со двора. Там есть Барко, Жедсон и другие. Поэтому здесь самая главная задача стоит перед тренером, который должен правильно организовать игру, поставить футболистов на те позиции, на которых каждый сможет себя проявлять наилучшим образом.

Нет смысла говорит о том, что кто-то играет на уровне «Спартака», а кто-то нет. Самое главное – командные взаимодействия, – сказал Павленко.

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» – советская детская двухсерийная музыкальная комедия. Сюжет рассказывает о двух друзьях, пионерах-школьниках Пете Васечкине и Васе Петрове и об их подруге Маше Старцевой, в которую они влюблены.

Петровы в Балтике хорошие
Петров, скажи!
Павленко был ни кем, так и будет.
Петровы во дворе лучше играют чем вы блатные.
"многие футболисты нынешнего «Спартака» не соответствуют уровню этого клуба"

Когда лимит ужесточат, то таких игроков в составе каждого клуба РПЛ станет еще больше.

"Это не просто Петровы и Васечкины со двора"

Когда лимит ужесточат, то Петровых и Васечкиных станет больше в составах клубов РПЛ.
Рекомендуем