Павленко про состав «Спартака»: «Это не Петровы и Васечкины со двора, там есть Барко, Жедсон и другие качественные футболисты. Тренер должен правильно организовать игру»

Павленко про состав «Спартака»: это не Петровы и Васечкины со двора.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко оценил уровень футболистов красно-белых.

– Некоторые эксперты высказывают мнение, что многие футболисты нынешнего «Спартака» не соответствуют уровню этого клуба, вы согласны с этим?

– Это все субъективно. Я в целом больше выступаю за командные взаимодействия, а не персоналии. Если будут правильные взаимодействия, то и игра у команды будет нормальной. Поэтому здесь нужно обращаться к тренерам, которые занимаются построением игры.

Та группа игроков, которая сейчас играет в «Спартаке », – это хорошие и качественные футболисты. Ну, они играют в «Спартаке». Это не просто Петровы и Васечкины со двора. Там есть Барко , Жедсон и другие. Поэтому здесь самая главная задача стоит перед тренером, который должен правильно организовать игру, поставить футболистов на те позиции, на которых каждый сможет себя проявлять наилучшим образом.

Нет смысла говорит о том, что кто-то играет на уровне «Спартака», а кто-то нет. Самое главное – командные взаимодействия, – сказал Павленко.

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» – советская детская двухсерийная музыкальная комедия. Сюжет рассказывает о двух друзьях, пионерах-школьниках Пете Васечкине и Васе Петрове и об их подруге Маше Старцевой, в которую они влюблены.