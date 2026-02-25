Павленко про состав «Спартака»: «Это не Петровы и Васечкины со двора, там есть Барко, Жедсон и другие качественные футболисты. Тренер должен правильно организовать игру»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко оценил уровень футболистов красно-белых.
– Некоторые эксперты высказывают мнение, что многие футболисты нынешнего «Спартака» не соответствуют уровню этого клуба, вы согласны с этим?
– Это все субъективно. Я в целом больше выступаю за командные взаимодействия, а не персоналии. Если будут правильные взаимодействия, то и игра у команды будет нормальной. Поэтому здесь нужно обращаться к тренерам, которые занимаются построением игры.
Та группа игроков, которая сейчас играет в «Спартаке», – это хорошие и качественные футболисты. Ну, они играют в «Спартаке». Это не просто Петровы и Васечкины со двора. Там есть Барко, Жедсон и другие. Поэтому здесь самая главная задача стоит перед тренером, который должен правильно организовать игру, поставить футболистов на те позиции, на которых каждый сможет себя проявлять наилучшим образом.
Нет смысла говорит о том, что кто-то играет на уровне «Спартака», а кто-то нет. Самое главное – командные взаимодействия, – сказал Павленко.
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» – советская детская двухсерийная музыкальная комедия. Сюжет рассказывает о двух друзьях, пионерах-школьниках Пете Васечкине и Васе Петрове и об их подруге Маше Старцевой, в которую они влюблены.
Петровы во дворе лучше играют чем вы блатные.
Когда лимит ужесточат, то таких игроков в составе каждого клуба РПЛ станет еще больше.
"Это не просто Петровы и Васечкины со двора"
Когда лимит ужесточат, то Петровых и Васечкиных станет больше в составах клубов РПЛ.