Сперцян о Европе: «Хочу, думаю, но сильно не загоняюсь. Ну буду ругаться – а смысл? И кто заплатит даже 12 млн?»

Эдуард Сперцян: хочу в Европу, но кто заплатит даже 12 млн?.

Эдуард Сперцян считает, что европейские клубы не станут платить за него большие деньги.

– Я внутри себя, конечно, хочу, думаю об этом. Уже как три года одно и то же: ты должен уехать, звонят по 50 человек. Ты уже к этому привык и, когда тебе звонят, не воспринимаешь это. Поэтому я спокоен. Я хочу, сильно не загоняюсь, потому что понимаю: ну и что, буду ругаться – а смысл?

– Ты сам сказал, что три трансферных окна, три года уже эти все разговоры ведутся на предмет потенциального ухода, ты сам хочешь попробовать. Что тебе нужно сделать по-футбольному, как ты думаешь, чтобы все-таки это произошло? Тебе чего-то не хватает или это, наоборот, такая ситуация, где ты делаешь от себя все возможное, все ништяк, но может не получиться?

– Да я думаю, что вообще здесь не футбольные моменты.

– Ну, то есть политические, соответственно, из-за ситуации, да?

– Да.

– Ну, если мы берем, например, чемпионат Германии, то, скорее всего, туда невозможен трансфер в принципе.

– Ну да. Так очень много есть клубов, которые просто политически [не хотят] или боятся, наверное, думают, что за меня надо платить там. Если говорить честно, ты это, по-моему, даже сам говорил: кто заплатит 20-25 [миллионов]?

– Нет, 25 млн, думаю, невозможно, конечно. Но если, условно, 12–15 млн – мне кажется, можно.

– Даже 12–15 млн, – сказал полузащитник «Краснодара» в разговоре с Федором Смоловым в подкасте Smol Talk.

галицкий вменяемый дядька, будет хорошее предложение, в плане клуба, отпустит и дешевле, чем по маркету
За Сафонова 20 заплатили, и за Сперцяна расчехлят кубышку, никуда не денутся.
Сафонов уехал, играет добротно. Хотя и без этого Краснодар давно на карандаше у европейских клубов. Будет нужен кому-нибудь, и 12, и 15, и 25 млн отдадут. Ни Сперцян, ни Краснодар не будут идти во вред друг другу – и клуб ему многое дал, и сам он клубу многое дал. А так только удачи ему
Комментарий удален пользователем
Ответ Kabardinka
Комментарий удален пользователем
Вы видимо не поняли, человек не хочет портить отношения с клубом и выкручивать руки руководству, там такие взаимоотношения, что контракт автоматом продлевают( сейчас контракт до 29 года)
Рекомендуем