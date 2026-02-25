Сперцян о Европе: «Хочу, думаю, но сильно не загоняюсь. Ну буду ругаться – а смысл? И кто заплатит даже 12 млн?»

Эдуард Сперцян: хочу в Европу, но кто заплатит даже 12 млн?.

Эдуард Сперцян считает, что европейские клубы не станут платить за него большие деньги.

– Я внутри себя, конечно, хочу, думаю об этом. Уже как три года одно и то же: ты должен уехать, звонят по 50 человек. Ты уже к этому привык и, когда тебе звонят, не воспринимаешь это. Поэтому я спокоен. Я хочу, сильно не загоняюсь, потому что понимаю: ну и что, буду ругаться – а смысл?

– Ты сам сказал, что три трансферных окна, три года уже эти все разговоры ведутся на предмет потенциального ухода, ты сам хочешь попробовать. Что тебе нужно сделать по-футбольному, как ты думаешь, чтобы все-таки это произошло? Тебе чего-то не хватает или это, наоборот, такая ситуация, где ты делаешь от себя все возможное, все ништяк, но может не получиться?

– Да я думаю, что вообще здесь не футбольные моменты.

– Ну, то есть политические, соответственно, из-за ситуации, да?

– Да.

– Ну, если мы берем, например, чемпионат Германии, то, скорее всего, туда невозможен трансфер в принципе.

– Ну да. Так очень много есть клубов, которые просто политически [не хотят] или боятся, наверное, думают, что за меня надо платить там. Если говорить честно, ты это, по-моему, даже сам говорил: кто заплатит 20-25 [миллионов]?

– Нет, 25 млн, думаю, невозможно, конечно. Но если, условно, 12–15 млн – мне кажется, можно.

– Даже 12–15 млн, – сказал полузащитник «Краснодара » в разговоре с Федором Смоловым в подкасте Smol Talk.