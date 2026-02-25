Александр Точилин: «Хочется, чтобы сборная России была доступна для всей страны. Но нужно учитывать логистику, не каждый соперник захочет лететь в Анадырь»

Точилин: хочется, чтобы сборная России была доступна для всей страны.

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин выразил желание увидеть игру сборной России в разных частях страны.

«Хочется, чтобы сборная России по футболу была доступна для всей страны. Нужно учитывать логистику. Не каждый соперник захочет лететь в Анадырь. К сожалению, там нет стадиона, который способен принять матч уровня сборных. Страна у нас большая, но условия должны быть комфортные.

Ходил на матчи национальной команды и было много болельщиков с Дальнего Востока. Они с удовольствием путешествуют по стране и совмещают приятное с полезным», – сказал Точилин.

Ранее стало известно, что 27 марта сборная России дома сыграет с командой Мали.