Александр Точилин: «Хочется, чтобы сборная России была доступна для всей страны. Но нужно учитывать логистику, не каждый соперник захочет лететь в Анадырь»
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин выразил желание увидеть игру сборной России в разных частях страны.
«Хочется, чтобы сборная России по футболу была доступна для всей страны. Нужно учитывать логистику. Не каждый соперник захочет лететь в Анадырь. К сожалению, там нет стадиона, который способен принять матч уровня сборных. Страна у нас большая, но условия должны быть комфортные.
Ходил на матчи национальной команды и было много болельщиков с Дальнего Востока. Они с удовольствием путешествуют по стране и совмещают приятное с полезным», – сказал Точилин.
Ранее стало известно, что 27 марта сборная России дома сыграет с командой Мали.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Сборная Аляски вполне сможет, там же рукой подать.
