Блаттер о ФИФА: «Это диктатура! Инфантино правит как «король-солнце» – полностью отгородился, никому не разрешает ездить с ним в лифте, не хочет, чтобы его приветствовали»

Блаттер про Инфантино: правит как «король-солнце».

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Джанни Инфантино ведет себя как авторитарный лидер.

– Он правит как «король-солнце» (по аналогии со сторонником принципа абсолютной монархии Людовиком XIV – Спортс”). Я слышал от людей в ФИФА, что он не хочет, чтобы его приветствовали, когда он появляется в штаб-квартире ФИФА – а появляется он редко. Потому что однажды кто-то якобы обратился к нему: «Bonjour, Monsieur Blatter («Здравствуйте, месье Блаттер»).

Никому не разрешается ездить с ним в лифте. Он полностью отгородился. Но футбол переживет и Инфантино.

– ФИФА ожидает от ЧМ-2026 роста доходов на 200% по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре: в общей сложности около трех миллиардов долларов США. Дорогие билеты могут позволить себе только хорошо зарабатывающие люди, а не обычный болельщик. Это еще та ФИФА, в которой вы 40 лет работали под лозунгом «На благо игры»?

– Нет. Что сегодня собой представляет ФИФА? Она состоит только из своего президента Инфантино. ФИФА – это диктатура! Совет ФИФА с почти 40 членами ничего не решает.

Мы с ФИФА контактируем только через адвокатов. Уголовно я никогда не был осужден, но ФИФА продолжает пытаться преследовать меня на уровне трудового законодательства, хотя все делалось правильно. Это в первой инстанции четко подтвердил суд Цюриха по трудовым спорам, но ФИФА подала апелляцию. Так что моя борьба продолжается и почти в 90 лет, – сказал Блаттер в интервью Bild.