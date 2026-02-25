  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Блаттер о ФИФА: «Это диктатура! Инфантино правит как «король-солнце» – полностью отгородился, никому не разрешает ездить с ним в лифте, не хочет, чтобы его приветствовали»
34

Блаттер о ФИФА: «Это диктатура! Инфантино правит как «король-солнце» – полностью отгородился, никому не разрешает ездить с ним в лифте, не хочет, чтобы его приветствовали»

Блаттер про Инфантино: правит как «король-солнце».

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Джанни Инфантино ведет себя как авторитарный лидер.

– Он правит как «король-солнце» (по аналогии со сторонником принципа абсолютной монархии Людовиком XIV – Спортс”). Я слышал от людей в ФИФА, что он не хочет, чтобы его приветствовали, когда он появляется в штаб-квартире ФИФА – а появляется он редко. Потому что однажды кто-то якобы обратился к нему: «Bonjour, Monsieur Blatter («Здравствуйте, месье Блаттер»).

Никому не разрешается ездить с ним в лифте. Он полностью отгородился. Но футбол переживет и Инфантино.

– ФИФА ожидает от ЧМ-2026 роста доходов на 200% по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре: в общей сложности около трех миллиардов долларов США. Дорогие билеты могут позволить себе только хорошо зарабатывающие люди, а не обычный болельщик. Это еще та ФИФА, в которой вы 40 лет работали под лозунгом «На благо игры»?

– Нет. Что сегодня собой представляет ФИФА? Она состоит только из своего президента Инфантино. ФИФА – это диктатура! Совет ФИФА с почти 40 членами ничего не решает.

Мы с ФИФА контактируем только через адвокатов. Уголовно я никогда не был осужден, но ФИФА продолжает пытаться преследовать меня на уровне трудового законодательства, хотя все делалось правильно. Это в первой инстанции четко подтвердил суд Цюриха по трудовым спорам, но ФИФА подала апелляцию. Так что моя борьба продолжается и почти в 90 лет, – сказал Блаттер в интервью Bild.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25928 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
logoЙозеф Блаттер
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoЧМ-2022
logoЧМ-2026
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он мило улыбался и вёл жеребьёвки, мило улыбался и ждал своего шанса, а теперь хватает от должности всё
Ответ alessandroma
Он мило улыбался и вёл жеребьёвки, мило улыбался и ждал своего шанса, а теперь хватает от должности всё
Комментарий скрыт
Инфантино не разрешает другим ездить в лифте по двум причинам:
- Не хочет, чтобы кто-то поднялся!
- Чтобы видели, как он опустился!
Типичный карьерист
Битва жабы с гадюкой
Инфантина это пациент с гипертрофированным ЧСВ, как и его кумир Трамп
При нем и билеты в разы дороже.
Во всем этом для меня главное открытие - зашоренность молодого поколения, которые верят что Блаттер и Платини это коррупция, а Инфантино и Чеферин - свобода и демократия. Сейчас они набегут в комменты… Такого убийства футбола как при нынешних «свободных» функционерах никогда не было в истории.
Ответ sergiomilanreal2
Во всем этом для меня главное открытие - зашоренность молодого поколения, которые верят что Блаттер и Платини это коррупция, а Инфантино и Чеферин - свобода и демократия. Сейчас они набегут в комменты… Такого убийства футбола как при нынешних «свободных» функционерах никогда не было в истории.
По факту, как говорится: "хрен редьки не слаще"
Ответ sergiomilanreal2
Во всем этом для меня главное открытие - зашоренность молодого поколения, которые верят что Блаттер и Платини это коррупция, а Инфантино и Чеферин - свобода и демократия. Сейчас они набегут в комменты… Такого убийства футбола как при нынешних «свободных» функционерах никогда не было в истории.
А чем лучше тот же Блаттер?
Безотноситеьно Инфантино - на самом Блаттере пробы ставить негде, нашелся обличитель.
Ответ Viiick
Безотноситеьно Инфантино - на самом Блаттере пробы ставить негде, нашелся обличитель.
Его суд оправдал
Так в фифа и уефа всегда правили диктаторы,как впрочем и во всех более менее приличных корпорациях, сам Блаттер, Юхонссон, Платини такими же были,эти "открытия" от бывших меня всегда забавляют.
Гиена недовольна что Лев отжал саванну и ущемляет права травоядных ))
Ответ Узурпатор правды
Гиена недовольна что Лев отжал саванну и ущемляет права травоядных ))
когда хотел отправить коммент выше, мне написали что я могу нарушать права и оскорблять . ахахха. норм че. Кого ?????? я в шоке
Ответ Узурпатор правды
когда хотел отправить коммент выше, мне написали что я могу нарушать права и оскорблять . ахахха. норм че. Кого ?????? я в шоке
Зверюшек))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блаттер сравнил ЧМ-2026 с игровым автоматом: «Инфантино и Трампу нужна максимальная прибыль. Турнир не надо проводить в стране, не выдающей визы. В США очерняют все иностранное»
21 февраля, 23:07
Блаттер о вручении Премии мира ФИФА Трампу: «Мы никогда такого не видели. Никто не встал и не сказал, что этот цирк надо прекратить. Превращение футбола в политику непостижимо»
21 февраля, 21:16
Блаттер о ЧМ-2026: «Советую болельщикам избегать США. Если они не будут вести себя должным образом, власти отправят их домой»
26 января, 19:24
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем