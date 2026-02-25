«Милан» представил 4-ю форму от Puma в двух вариантах – красном и серебристом. В основе концепции фраза «Добро пожаловать в ад»

  • Спортс
В новой экипировке, разработанной совместно Puma и итальянским брендом Slam Jam, «россонери» уже сыграли 22 февраля против «Пармы» (0:1) в рамках 26-го тура Серии А.

Сегодня новая форма была презентована официально. Она выполнена в двух вариантах – красном и серебристом. В основе концепции фраза «Добро пожаловать в ад».

«Переосмысливая идентичность «россонери» в современном ключе, коллекция отмечает центральную роль болельщиков и статус «Милана» как мировой культурной иконы. Созданная для того, чтобы накалять страсти на поле и за его пределами, она опирается на страсть болельщиков и основополагающее видение Герберта Килпина (один из основателей клуба – Спортс’‘), чтобы выразить идентичность клуба смелым, современным способом.

В основе дизайна лежит концепция «Добро пожаловать в ад», которая сочетает в себе наследие и культурную ДНК, переосмысливая цвета, символы и эмоции, определяющие «россонери». Дизайн, вдохновленный основополагающим девизом клуба «Мы будем командой дьяволов», основан на культовом образе дьявола «Милана», созданном по оригинальным эскизам дизайнера Бруно Просдочими.

Этот проект воплощает интенсивность в физической форме: комплект формы, созданный для того, чтобы перенести дух «Ада» на поле и на трибуны, превращая энергию, идентичность и страсть в смелое визуальное заявление. Изображение дьявола, расположенное на передней и задней части футболки, а также скрытое в подкладке лимитированной серии, отражает интенсивность, которая определяет «Милан», выражая гордость, единство и соревновательный дух «россонери».

Коллекция, включающая футболки, куртку, спортивные штаны и аксессуары, передает невероятную атмосферу «Сан-Сиро», где царят напряжение, гордость и чувство принадлежности. Каждая вещь отражает эмоциональную связь между клубом и его болельщиками.

Четвертый комплект формы выпущен в двух вариантах и ​​двух ярких цветовых решениях: насыщенно-красный, вневременной и культовый, и элегантный серебристы – отсылка к эстетике Slam Jam и цвет, исторически связанный с «Миланом». Оба варианта отличаются смелыми черными деталями и традиционным красно-черным гербом клуба. Созданный для жизни как на поле, так и за его пределами, четвертый комплект формы отражает статус «Милана» не просто как футбольного клуба, но и как мировой культурной иконы.

Четвертая форма сезона-2025/26 – с темно-красным цветом для полевых игроков и элегантным серебристым для вратаря – заняла центральное место на поле во время матча «Милан» – «Парма» в воскресенье, ознаменовав официальный дебют на поле перед болельщиками.

Комплект доступен в версиях Player и Limited, обе оснащены технологией dryCELL от Puma для комфорта и отвода влаги. Футболки Player изготавливаются в рамках инициативы RE:FIBRE с использованием не менее 95% переработанных текстильных отходов и полиэстера, а футболки Limited производятся с использованием не менее 90% переработанных материалов, за исключением отделки и декоративных элементов», – говорится в заявлении клуба.

Фото: acmilan.com

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Милана»
«Добро пожаловать в ад» - это видимо для своих болельщиков
Ответ skylector
«Добро пожаловать в ад» - это видимо для своих болельщиков
Для болельщиков И зрителей
- Добро пожаловать в ад, - подумало руководство
- опять эти черти на поле, - подумали болельщики
Вообще клубам Серии А поскромнее нужно быть. Эти страшилки про ад на поле и трибунах до первого Буде- Глимта )))
Ответ Super Bock
Вообще клубам Серии А поскромнее нужно быть. Эти страшилки про ад на поле и трибунах до первого Буде- Глимта )))
Сегодня Боруссия поняла)
Кроме ада ничего не можем показать в нашей игре" - добавили представители Милана
Нет, это перебор
Лучше бы Марвелов нанесли и их цитаты
"Добро пожаловать в ад" - я думал речь про Галатасарай идёт
какой еще ад - Милан ничейки катает во всеми андердогами 🤷‍♂️
Мне в принципе пумовские формы Милана вообще не заходят.
Симпатично, но не скрепно😁
