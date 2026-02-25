Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: «Хорошо, что проснулся, а то, может, убил бы и сел там. Старостину футбол снился, а ему – как убивает кого-то, можно только посочувствовать»

Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: хорошо, что проснулся, а то убил бы.

Бывший футболист «Спартака » и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал слова экс-игрока красно-белых Александраа Бубнова, который заявил, что избил Ловчева во снах.

«Хорошо, что он вовремя проснулся. А то дальше, может, и убил бы меня совсем. И сел бы там за это, ха-ха.

Мне вот Бубнов никогда не снился. Как-то Николай Старостин в возрасте около 80 лет на сборах сказал, что ему каждую ночь снится, как он играет в футбол.

И вот вам разница между двумя этими людьми. Одному футбол снится, а другому, как он убивает кого-то. Бубнову можно только посочувствовать, только негатив ему снится, наверное», – сказал Ловчев.

Бубнов про сны: «Всех врагов я избиваю до смерти. Раз бил Ловчева – Евгений Серафимович, извини. Еще все время снятся Бесков и Лобановский, даже родители не так часто»