  • Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: «Хорошо, что проснулся, а то, может, убил бы и сел там. Старостину футбол снился, а ему – как убивает кого-то, можно только посочувствовать»
13

Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: «Хорошо, что проснулся, а то, может, убил бы и сел там. Старостину футбол снился, а ему – как убивает кого-то, можно только посочувствовать»

Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: хорошо, что проснулся, а то убил бы.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал слова экс-игрока красно-белых Александраа Бубнова, который заявил, что избил Ловчева во снах.

«Хорошо, что он вовремя проснулся. А то дальше, может, и убил бы меня совсем. И сел бы там за это, ха-ха.

Мне вот Бубнов никогда не снился. Как-то Николай Старостин в возрасте около 80 лет на сборах сказал, что ему каждую ночь снится, как он играет в футбол.

И вот вам разница между двумя этими людьми. Одному футбол снится, а другому, как он убивает кого-то. Бубнову можно только посочувствовать, только негатив ему снится, наверное», – сказал Ловчев.

Бубнов про сны: «Всех врагов я избиваю до смерти. Раз бил Ловчева – Евгений Серафимович, извини. Еще все время снятся Бесков и Лобановский, даже родители не так часто»

ахахаха
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Как убивали Ловчева"
И. Рабинер.
Ответ Kabardinka
"Как убивали Ловчева" И. Рабинер.
Спортс потом , вообще, может эпопею сделать из данного материала.

"Сны Бубнова, в которых он избивает Ловчева , где они сейчас" -, блог в духе времени

"Вы неправильно поняли сны Бубнова",- Клещёнок

" Почему Бубнов во сне недобегает и отдаёт неточные передачи. Тактический разбор",- В.Лукомский

"Мадрид ТВ, по итогам пятого тура, обвинил в поржении Реала от Хетафе -- сны Бубнова" ,- блог Гаспачо
И шестирукий (крылый) Серафим(ыч) во сне Бубнову явился и дал ответку
Ответ Bartez1986
И шестирукий (крылый) Серафим(ыч) во сне Бубнову явился и дал ответку
как я его узнал? он был подписан ©
Я хотел пошутить, почему Буба упомянув Бескова и Лобановского сдержался, и не вспомнил Старостина.
Но Серафимыч не подвёл, и быстро исправился, правда забыл Симоняна упомняуть, тут недоработал конечно.
Зачем спросили у него? Теперь Серафимычу будет сниться бегущий за ним Бубнов. А утром - синяки, нехорошо
Рассказы от "Золотого бубна", знающий жаргон поймет)
Может быть Бубнов скрытый маньяк, серийный убийца?
