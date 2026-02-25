Сергей Семак: «Не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург. Как человек православный, решил для себя попробовать. Алкоголь – не самый лучший способ уходить от стресса»
Семак: алкоголь не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отказе от алкоголя.
«Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. А алкоголь не пью достаточно давно. Не пью с 2018-го, как вернулся из «Уфы» в Санкт-Петербург. По соображениям того, что работа главного тренера – это сплошной стресс, а алкоголь – не самый лучший способ уходить от этого стресса.
Плюс я, как человек православный, решил для себя попробовать, и, по большому счету, у меня нет никаких проблем. Наоборот, всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим, так и по семейным моментам – всегда держать свою голову в здравом рассудке», – сказал Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Богданыча про послабления спросили, а не про слабительное))
Ну а если без шуток - респект, крутой мужик на самом деле. В России непьющих воспринимают с подозрением - сразу версии, что либо здоровье барахлит, либо запойный)
Я с ним отчасти соглашусь, потому что как бы я его не любил, реально после него тяжеловато.
пришёл Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьёт; и говорите: «в нём бес».
Пришёл Сын Человеческий: ест и пьёт; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
И оправдана премудрость всеми чадами её.
Евангелие отот Луки (7:33–34)
©