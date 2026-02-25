  • Спортс
  • Сергей Семак: «Не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург. Как человек православный, решил для себя попробовать. Алкоголь – не самый лучший способ уходить от стресса»
61

Сергей Семак: «Не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург. Как человек православный, решил для себя попробовать. Алкоголь – не самый лучший способ уходить от стресса»

Семак: алкоголь не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отказе от алкоголя. 

«Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. А алкоголь не пью достаточно давно. Не пью с 2018-го, как вернулся из «Уфы» в Санкт-Петербург. По соображениям того, что работа главного тренера – это сплошной стресс, а алкоголь – не самый лучший способ уходить от этого стресса.

Плюс я, как человек православный, решил для себя попробовать, и, по большому счету, у меня нет никаких проблем. Наоборот, всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим, так и по семейным моментам – всегда держать свою голову в здравом рассудке», – сказал Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал «Зенита»
logoСергей Семак
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
61 комментарий
"Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда."
Богданыча про послабления спросили, а не про слабительное))

Ну а если без шуток - респект, крутой мужик на самом деле. В России непьющих воспринимают с подозрением - сразу версии, что либо здоровье барахлит, либо запойный)
В 2017 может так и воспринимали
Комментарий скрыт
Он рыбу сказал, что есть. Получается, он не совсем вегетарианец. А алкоголь меня лично не удивляет, потому что, если бы его не было, я бы не заметил этой потери. Есть разные люди и если по употреблению мяса и водки вы судите свой это человек или не свой, это многое о вас говорит. Семак добрый, выдержанный и спокойный мужчина. Таких ещё поискать.
Так важно уточнить, что он мясо не ест, потому что это тяжёлая пища, а не потому что он вегетарианец. Он себя, я так понимаю, к ним не относит, просто ему проще без него.
Я с ним отчасти соглашусь, потому что как бы я его не любил, реально после него тяжеловато.
Я посмотрел интервью целиком. Он именно так и сказал.
А кто придумал, што православный человек не должен выпивать???
Чревоугодие
Чревоугодие - это избыточно баловать себя едой. На праздники можно, ибо уныние - грех
Вот что точно не советую, так это заглушать алкоголем грусть, печаль и душевную боль. Вообще алкоголь, если и пить, то только в хорошем настроении - это моё твёрдое убеждение!
Ты главное мясо ешь, если жена разрешит, конечно. А то во время чемпионата выглядишь хуже чем пьющие: вечно помятый, взьерошенный, исхудавший и с зашуганными глазами как у наркота на комарах.
Как отказ от алкоголя связан с православием? В церквях кагор дают даже на причастии
Православным стоит почитать Библию, где как раз есть тема таких воздержанцев.

пришёл Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьёт; и говорите: «в нём бес».
Пришёл Сын Человеческий: ест и пьёт; и говорите: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
И оправдана премудрость всеми чадами её.

Евангелие отот Луки (7:33–34)
Хз, кто придумал, что алкоголь не помогает от стресса. Мне, например, очень сильно помогает, если бывает тяжко ) Просто меру знать надо, а не хлестать каждый день )
Мой президент не пьёт и не курит, лучше бы пил и курил

©
Так и есть, с юности употреблял регулярно, до тридцати не знал что такое похмелье, после всё тяжелее и тяжелее стало по утрам, стало мешать, решил в 37 попробовать завязать - 2,5 года не пил ничего крепче кваса, жизнь без "синьки" становится настоящей. Правда сейчас опять начал выпивать немного, год назад съездили в Тай на месяц, там "развязался"))) Сейчас вижу, что опять не то с состоянием организма - не нравится, да и дочка младшая родилась. Надо теперь быть опять молодым папой, а не становиться похожим на дедушку))) синька ч*о!))
