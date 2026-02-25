Сергей Семак: «Не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург. Как человек православный, решил для себя попробовать. Алкоголь – не самый лучший способ уходить от стресса»

Семак: алкоголь не пью с 2018-го, как вернулся в Петербург.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отказе от алкоголя.

«Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. А алкоголь не пью достаточно давно. Не пью с 2018-го, как вернулся из «Уфы» в Санкт-Петербург. По соображениям того, что работа главного тренера – это сплошной стресс, а алкоголь – не самый лучший способ уходить от этого стресса.

Плюс я, как человек православный, решил для себя попробовать, и, по большому счету, у меня нет никаких проблем. Наоборот, всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим, так и по семейным моментам – всегда держать свою голову в здравом рассудке», – сказал Семак в беседе с Владиславом Радимовым и Андреем Аршавиным на ютуб-канале «Зенита ».