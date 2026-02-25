  • Спортс
  • Стив Брюс: «Магуайра слишком долго делали мальчиком для битья, он никогда не подводил «МЮ» и Англию. Почему бы не дать ему новый контракт? В последние недели Харри напомнил, на что способен»
13

Стив Брюс: «Магуайра слишком долго делали мальчиком для битья, он никогда не подводил «МЮ» и Англию. Почему бы не дать ему новый контракт? В последние недели Харри напомнил, на что способен»

Стив Брюс: дайте Магуайру новый контракт.

Стив Брюс считает, что для «Манчестер Юнайтед» было бы не лишним продлить контракт с Харри Магуайром.

«Я считаю, что Харри слишком долго делали мальчиком для битья. Я не думаю, что он когда-либо подводил «Манчестер Юнайтед». И он никогда не подводил Англию.

Как я уже говорил, он стал мальчиком для битья из-за всего того, что происходило вокруг него. Я не удивлюсь, если ему предложат новый контракт. Почему бы и нет? Я думаю, центральные защитники с возрастом только становятся лучше.

Я не удивлюсь, если он поедет и на чемпионат мира. У него огромный опыт, он играл на самом высоком уровне, он никогда не подводил Англию. И за последние пять-шесть недель он напомнил всем, на что способен, если в этом вообще была необходимость», – отметил экс-капитан «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Палка о двух концах.
С одной стороны сейчас Мага действительно свою роль исполняет чуть ли не идеально, с другой - молодым Хевену и Йоро нужна практика, чтобы развиваться. А ведь есть еще де Лихт. Многовато кандидатов на одно место при условии, что Лича безоговорочно игрок стартового состава.
Ответ kruZ
Палка о двух концах. С одной стороны сейчас Мага действительно свою роль исполняет чуть ли не идеально, с другой - молодым Хевену и Йоро нужна практика, чтобы развиваться. А ведь есть еще де Лихт. Многовато кандидатов на одно место при условии, что Лича безоговорочно игрок стартового состава.
Лича 50% времени в лазарете.
Ответ kruZ
Палка о двух концах. С одной стороны сейчас Мага действительно свою роль исполняет чуть ли не идеально, с другой - молодым Хевену и Йоро нужна практика, чтобы развиваться. А ведь есть еще де Лихт. Многовато кандидатов на одно место при условии, что Лича безоговорочно игрок стартового состава.
они все нужны будут в след сезоне,турниров много ,де лигт травмат, и Мартинес тоже к сожалению ,йоро и хевен пока еще не адаптированы конкретно,йоро хоть боле менее а хевену еще влиться норм нужно,сыроват пока
Всегда смущает в таких ситуациях гиперкомпенсация. Если он сейчас молодец, это не обнуляет период в пару сезонов страшнейшей формы, когда он подводил Юнайтед если не каждую неделю, то как минимум через одну. Мемефекация перешла все границы, но для предположительно (по ценнику) топ-защитника это был откровенный позор.
Ответ Nikita S.
Всегда смущает в таких ситуациях гиперкомпенсация. Если он сейчас молодец, это не обнуляет период в пару сезонов страшнейшей формы, когда он подводил Юнайтед если не каждую неделю, то как минимум через одну. Мемефекация перешла все границы, но для предположительно (по ценнику) топ-защитника это был откровенный позор.
Подводил потому что плохой игрок или потому что ему не подходил футбол очередного лысого (или кучерявого) некстван шарлатана.
Ответ Александр Югов
Подводил потому что плохой игрок или потому что ему не подходил футбол очередного лысого (или кучерявого) некстван шарлатана.
Подводил, потому что ошибался в комическом количестве индивидуальных эпизодов, к тактике уже не имеющих отношения (ну, вернее, имеющих минимальное отношение — тактика влияет на количество таких эпизодов, но не на действия игроков). Так что да, на тот момент это был плохой игрок в плохой системе.

К слову, первый сезон Тен Хага вполне нормальный был, в том числе потому что Магуайр наконец (на тот момент) осел на скамейке, а основной парой стали Варан и Мартинес. Сейчас Харри хорошо играет, если что, я без претензий, просто не люблю ревизионизм.
Ну был период откровенных насмешек, да , молодец что пережил и вернулся, но как бы и без него можно легко обойтись, он все равно стареет и будет становится медленнее, хотя и так скорость не его конёк, плюс часто пропускает матчи из-за травм. В целом погоды он не делает, в отличии например от Лисандро (с ним и без него - разные команды). Думаю не стоит его продлевать, если конечно он не подвинется прям сильно в ЗП, на уровень например Джонни Эванса в последние его годы
Никогда не подводил это конечно громко сказано. Был довольно продолжительный период, когда Мага был откровенно плох, но взял себя в руки, справился, набрал форму. Вызывает только уважение, что не сломался ментально.
Как и ожидалось Харя пережил онану и 7хага в клубе
Уже 7 год в юнайтеде, а мог тогда в Сити перейти)
Абсолютно согласен.
При здоровых Де Лигте и Мартинесе он не будет основным, Йоро прогрессирует, для его же блага лучше уйти
