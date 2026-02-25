Стив Брюс: «Магуайра слишком долго делали мальчиком для битья, он никогда не подводил «МЮ» и Англию. Почему бы не дать ему новый контракт? В последние недели Харри напомнил, на что способен»

Стив Брюс: дайте Магуайру новый контракт.

Стив Брюс считает, что для «Манчестер Юнайтед » было бы не лишним продлить контракт с Харри Магуайром .

«Я считаю, что Харри слишком долго делали мальчиком для битья. Я не думаю, что он когда-либо подводил «Манчестер Юнайтед». И он никогда не подводил Англию.

Как я уже говорил, он стал мальчиком для битья из-за всего того, что происходило вокруг него. Я не удивлюсь, если ему предложат новый контракт. Почему бы и нет? Я думаю, центральные защитники с возрастом только становятся лучше.

Я не удивлюсь, если он поедет и на чемпионат мира. У него огромный опыт, он играл на самом высоком уровне, он никогда не подводил Англию. И за последние пять-шесть недель он напомнил всем, на что способен, если в этом вообще была необходимость», – отметил экс-капитан «МЮ».