Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»

Роналду опубликовал фото с голым торсом.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду снова выложил фото с голым торсом и рассказал о секрете долголетия.

В декабре 2025 года футболист сборной Португалии показал свою фотографию после сауны.

«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал 41-летний португалец.

Криштиану прорекламировал свой бренд оборудования для восстановления спортсменов. Линейка включает массажные пистолеты, вибророллеры и восстановительные ботинки.

Фото: instagram.com/cristiano

