Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»
Роналду опубликовал фото с голым торсом.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова выложил фото с голым торсом и рассказал о секрете долголетия.
В декабре 2025 года футболист сборной Португалии показал свою фотографию после сауны.
«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал 41-летний португалец.
Криштиану прорекламировал свой бренд оборудования для восстановления спортсменов. Линейка включает массажные пистолеты, вибророллеры и восстановительные ботинки.
Фото: instagram.com/cristiano
Роналду за 7,5 млн долларов купил 10% акций Pro2col Software – дочерней компании Herbalife: «Мы помогаем формировать платформу, которая может изменить отношение людей к своему здоровью»
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Что супер подтянутый но все таки человек 40+лет(по крайней мере по этой фотке)
ему 41 год, и для футболиста это уже "за пределом", как бы хорошо он не выглядел.
а для колхозного чемпионата арабов 41 еще не предел, он и в 45 там может играть если захочет.
- играть он будет не все матчи и не все 90 минут;
- никто ему не может предложить такую зп, как сейчас у арабов.