  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»
Фото
71

Роналду опубликовал фото с голым торсом: «Долголетие и высокий уровень достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет, это рутина»

Роналду опубликовал фото с голым торсом.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова выложил фото с голым торсом и рассказал о секрете долголетия.

В декабре 2025 года футболист сборной Португалии показал свою фотографию после сауны.

«Долголетие и высокий уровень выступлений не приходят случайно. Они достигаются благодаря ежедневному восстановлению. Это не секрет. Это рутина», – написал 41-летний португалец.

Криштиану прорекламировал свой бренд оборудования для восстановления спортсменов. Линейка включает массажные пистолеты, вибророллеры и восстановительные ботинки.

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду за 7,5 млн долларов купил 10% акций Pro2col Software – дочерней компании Herbalife: «Мы помогаем формировать платформу, которая может изменить отношение людей к своему здоровью»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25928 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
ЗОЖ
Фитнес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЗдоровье
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Стареет Роналду. Такой вид как у рабочего, который весь день работал на стройке.
Выглядит хорошо, но блин мне одному кажется,что все таки видно... Что уже не 30 лет.
Что супер подтянутый но все таки человек 40+лет(по крайней мере по этой фотке)
Ответ Forza14Viola
Выглядит хорошо, но блин мне одному кажется,что все таки видно... Что уже не 30 лет. Что супер подтянутый но все таки человек 40+лет(по крайней мере по этой фотке)
Так в этом и соль, молодости присуща некая припухлость, щенячесть. А к старости эти жировые пакеты иссушаются
Ответ Forza14Viola
Выглядит хорошо, но блин мне одному кажется,что все таки видно... Что уже не 30 лет. Что супер подтянутый но все таки человек 40+лет(по крайней мере по этой фотке)
Да, выглядит на свои 40.
Мы в армии то же подписывали труселя хлоркой, что бы не спионерили
Так выпьем же за..
в рекламные фото я со времен Фотошопа не верю, не говоря уже про нынешние времена нейросетей.
ему 41 год, и для футболиста это уже "за пределом", как бы хорошо он не выглядел.
Ответ Любезный Коссутий
в рекламные фото я со времен Фотошопа не верю, не говоря уже про нынешние времена нейросетей. ему 41 год, и для футболиста это уже "за пределом", как бы хорошо он не выглядел.
так он поэтому и не играет в Европе
а для колхозного чемпионата арабов 41 еще не предел, он и в 45 там может играть если захочет.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
так он поэтому и не играет в Европе а для колхозного чемпионата арабов 41 еще не предел, он и в 45 там может играть если захочет.
Он спокойно даже сейчас может потянуть условную Серию А или португальскую лигу, было бы желание, НО:
- играть он будет не все матчи и не все 90 минут;
- никто ему не может предложить такую зп, как сейчас у арабов.
мне кажется если бы не операции пластические, он бы сейчас выглядел получше) в 41 год его лицо похоже на 50летнего молодящегося
Ответ circassian*
мне кажется если бы не операции пластические, он бы сейчас выглядел получше) в 41 год его лицо похоже на 50летнего молодящегося
Помойму он их не делал, и кстати зря. Не ахти у него уже физиономия
Да самое обычное телосложение. Таких дрищей полно.
Чем-то становится похож на Тома Круза.
Вообще без негатива, но фото же совсем неудачное. А ведь это же явно фотограф снимал, даже денег, наверное, получил за это. Так КриРо еще и выложил его
Если ему есть что показать, то почему бы и нет?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду – Линдси Вонн, перенесшей пять операций после падения на ОИ: «Твоя сила – выше гор, которые ты покорила. Легенды всегда возрождаются»
23 февраля, 20:57
«Роналду станет величайшим игроком всех времен независимо от завоевания Кубка мира». Тренер Португалии Мартинес о Криштиану
23 февраля, 15:49
Роналду о будущем: «Мы с Саудовской Аравией одно целое. Хочу остаться здесь»
22 февраля, 06:35
Роналду после дубля и выхода «Аль-Насра» на 1-ю строчку: «Вернулись на свое место. А теперь обратно за работу!»
21 февраля, 21:39
Роналду забил 501 гол после 30-летия. До – 463 мяча
21 февраля, 20:42
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем