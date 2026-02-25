  • Спортс
25

Агент Батракова о вероятности трансфера хавбека «Локо» летом: «90%. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в ЛЧ»

Агент Батракова оценил на 90% вероятность ухода хавбека из «Локо» летом.

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива», высказался о будущем хавбека. 

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа («Чемпионат» пишет о 16 млн евро – Спортс’‘). Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить.

Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову.

Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», – сказал Кузьмичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
агенты
возможные трансферы
Владимир Кузьмичев
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Италии щас такой сброд играет, что Батраков мог бы заиграть почти в любом гранде
- потирая липкие ручонки, сказал агент.
Учитывая то, до каких помоек этот самый агент довел братьев Миранчуков, за Лешу по-настоящему страшно
Ответ Захожу с сигарой в кабинет
Учитывая то, до каких помоек этот самый агент довел братьев Миранчуков, за Лешу по-настоящему страшно
Согласен , как они конечно подобрали Миранчуку «идеальную» игровую модель в лице Гасперини с прессингом это еще постараться надо.
Какой же идиот! К чему такие заявления перед весенней частью?
Ответ s_kapa
Какой же идиот! К чему такие заявления перед весенней частью?
Да эта падва Кузичмичев уже понял, что Лёха - это его лотерейный билет и точно безбедная старость.
Ответ s_kapa
Какой же идиот! К чему такие заявления перед весенней частью?
Ох уж эта весенняя часть для Локомотива, взять бы её и отменить
Денег хочется, если перевести с агентского.
Вильяреал и Аталанта?
В реал Сосьедад, к Арсению
Захарян приветики передаёт.
Ответ tyler_durden@bk.ru
Захарян приветики передаёт.
Койка в лазарете ему тоже привет передает, говорит давно не виделись...
давайте угадывать: Атлетико и Наполи?
