Агент Батракова о вероятности трансфера хавбека «Локо» летом: «90%. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в ЛЧ»

Агент Батракова оценил на 90% вероятность ухода хавбека из «Локо» летом.

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива », высказался о будущем хавбека.

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа («Чемпионат» пишет о 16 млн евро – Спортс’‘). Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить.

Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову.

Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», – сказал Кузьмичев.