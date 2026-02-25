Операционная прибыль «МЮ» за половину финансового года составила 32,6 млн фунтов – год назад были убытки. Общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов
Гендиректор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада доволен результатами оптимизации, проходящей в клубе в последние годы.
За первые шесть месяцев финансового года манкунианцы получили операционную прибыль в размере 32,6 млн фунтов, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток – 3,9 млн. Операционная прибыль за последний квартал – 19,6 млн фунтов (год назад – 3,1 млн).
Общие доходы клуба за второй квартал финансового года составили 190,3 млн, что ниже 198,7 млн за аналогичный период предыдущего года. Коммерческие доходы снизились с 85,1 млн до 78,5 млн, а доходы от матчей – с 52 млн до 49,5 млн. Это связано в том числе с пропуском еврокубков.
В то же время общая сумма задолженности выросла до 1,29 миллиарда фунтов (650 млн долларов – со времен Глейзеров).
«Мы сейчас видим, как проявляется положительный финансовый эффект нашей трансформации вне поля – как в расходах, так и в прибыльности.
Мы продолжаем ставить футбол на первое место и инвестируем в как в основную мужскую, так и в основную женскую команды», – заявил Беррада.
Тогда какого черта общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов?
Если они специально исключают расходы на обслуживание долга, то +32,6 млн это мизер
и клуб будет тонуть и дальше семимильными шагами.... еще и радуются тому, что не в минус операционка...
А ,допустим, взятый долгосрочный или краткосрочный кредит в этому пункте фин отчётности не отражается .
Так же как и обслуживание долга по этим займам не вносят в графу от операционной деятельности.
У футбольных клубов, так же как и компаний финансовая отчётность разделена на три вида показателей.
1) Операционная деятельность
2) Инвестиционная
3) Финансовая .
Все кредиты и расходы на обслуживание долга записываются в третью графу "финансовая деятельность", в котрорую и записывают данные связанные с привлечением капитала и погашением по процентам
Какого хрена они тратят деньги на трансферы и компенсацию тренерам, если у них даже прибыль не покрывает выплат по кредитам...
Отчитались "у нас прибыль +32,6 млн фунтов" ))))
Барса не может чисто по испанским законам.
Вообще-то для спасения МЮ Англии следовало применить такие же...как ни странно )))