Операционная прибыль «МЮ» за половину финансового года составила 32,6 млн фунтов – год назад были убытки. Общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов

«МЮ» получил прибыль за последний квартал.

Гендиректор «Манчестер Юнайтед » Омар Беррада доволен результатами оптимизации, проходящей в клубе в последние годы.

За первые шесть месяцев финансового года манкунианцы получили операционную прибыль в размере 32,6 млн фунтов, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток – 3,9 млн. Операционная прибыль за последний квартал – 19,6 млн фунтов (год назад – 3,1 млн).

Общие доходы клуба за второй квартал финансового года составили 190,3 млн, что ниже 198,7 млн за аналогичный период предыдущего года. Коммерческие доходы снизились с 85,1 млн до 78,5 млн, а доходы от матчей – с 52 млн до 49,5 млн. Это связано в том числе с пропуском еврокубков.

В то же время общая сумма задолженности выросла до 1,29 миллиарда фунтов (650 млн долларов – со времен Глейзеров).

«Мы сейчас видим, как проявляется положительный финансовый эффект нашей трансформации вне поля – как в расходах, так и в прибыльности.

Мы продолжаем ставить футбол на первое место и инвестируем в как в основную мужскую, так и в основную женскую команды», – заявил Беррада.