  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Операционная прибыль «МЮ» за половину финансового года составила 32,6 млн фунтов – год назад были убытки. Общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов
7

Операционная прибыль «МЮ» за половину финансового года составила 32,6 млн фунтов – год назад были убытки. Общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов

«МЮ» получил прибыль за последний квартал.

Гендиректор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада доволен результатами оптимизации, проходящей в клубе в последние годы.

За первые шесть месяцев финансового года манкунианцы получили операционную прибыль в размере 32,6 млн фунтов, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток – 3,9 млн. Операционная прибыль за последний квартал – 19,6 млн фунтов (год назад – 3,1 млн).

Общие доходы клуба за второй квартал финансового года составили 190,3 млн, что ниже 198,7 млн за аналогичный период предыдущего года. Коммерческие доходы снизились с 85,1 млн до 78,5 млн, а доходы от матчей – с 52 млн до 49,5 млн. Это связано в том числе с пропуском еврокубков.

В то же время общая сумма задолженности выросла до 1,29 миллиарда фунтов (650 млн долларов – со времен Глейзеров).

«Мы сейчас видим, как проявляется положительный финансовый эффект нашей трансформации вне поля – как в расходах, так и в прибыльности.

Мы продолжаем ставить футбол на первое место и инвестируем в как в основную мужскую, так и в основную женскую команды», – заявил Беррада.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25928 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
бизнес
Омар Беррада
деньги
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
никто и никогда не видел Глейзеров, донатящих в клуб, поэтому долг от этих паразитов, не удивляет
Долг конечно фантастический, учитывая место, которое занимает МЮ последние годы
Операционная прибыль «МЮ» +32,6 млн фунтов...
Тогда какого черта общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов?
Если они специально исключают расходы на обслуживание долга, то +32,6 млн это мизер
и клуб будет тонуть и дальше семимильными шагами.... еще и радуются тому, что не в минус операционка...
Ответ Andy007
Операционная прибыль «МЮ» +32,6 млн фунтов... Тогда какого черта общий долг клуба вырос до 1,29 млрд фунтов? Если они специально исключают расходы на обслуживание долга, то +32,6 млн это мизер и клуб будет тонуть и дальше семимильными шагами.... еще и радуются тому, что не в минус операционка...
Потому что операционная прибыль и операционные убытки -- это категории относящиеся к основной деятельности клуба .
А ,допустим, взятый долгосрочный или краткосрочный кредит в этому пункте фин отчётности не отражается .
Так же как и обслуживание долга по этим займам не вносят в графу от операционной деятельности.

У футбольных клубов, так же как и компаний финансовая отчётность разделена на три вида показателей.
1) Операционная деятельность
2) Инвестиционная
3) Финансовая .
Все кредиты и расходы на обслуживание долга записываются в третью графу "финансовая деятельность", в котрорую и записывают данные связанные с привлечением капитала и погашением по процентам
Ответ Ллб
Потому что операционная прибыль и операционные убытки -- это категории относящиеся к основной деятельности клуба . А ,допустим, взятый долгосрочный или краткосрочный кредит в этому пункте фин отчётности не отражается . Так же как и обслуживание долга по этим займам не вносят в графу от операционной деятельности. У футбольных клубов, так же как и компаний финансовая отчётность разделена на три вида показателей. 1) Операционная деятельность 2) Инвестиционная 3) Финансовая . Все кредиты и расходы на обслуживание долга записываются в третью графу "финансовая деятельность", в котрорую и записывают данные связанные с привлечением капитала и погашением по процентам
Да пускай так, но радоваться то нечему.
Какого хрена они тратят деньги на трансферы и компенсацию тренерам, если у них даже прибыль не покрывает выплат по кредитам...
Отчитались "у нас прибыль +32,6 млн фунтов" ))))
Комментарий удален пользователем
Ответ Тимак Капарзо
Комментарий удален пользователем
В законах Испании и Англии.
Барса не может чисто по испанским законам.
Вообще-то для спасения МЮ Англии следовало применить такие же...как ни странно )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем