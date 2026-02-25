Бубнов про сны: «Всех врагов я избиваю до смерти. Раз бил Ловчева – Евгений Серафимович, извини. Еще все время снятся Бесков и Лобановский, даже родители не так часто»
Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов рассказал, как во сне избил экс-игрока красно-белых и бело-голубых Евгения Ловчева.
– Какой сон про футбол вам снился в последний раз?
– Сны очень даже снятся. Что я бегаю, к чему-то готовлюсь, скорости не хватает, пас не могу отдать, переживаю. Но все время снится Бесков или Лобановский. Все время! Мне даже родители так часто не снятся, как эти два человека. Но играю много.
Знаешь, что еще снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти. Раз я поразился своей жестокости – как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришел домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошел сдаваться в тюрягу». И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини. Но я отвечал сказал, что мне снится, – сказал Бубнов.
