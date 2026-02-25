  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бубнов про сны: «Всех врагов я избиваю до смерти. Раз бил Ловчева – Евгений Серафимович, извини. Еще все время снятся Бесков и Лобановский, даже родители не так часто»
39

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов рассказал, как во сне избил экс-игрока красно-белых и бело-голубых Евгения Ловчева.

– Какой сон про футбол вам снился в последний раз?

– Сны очень даже снятся. Что я бегаю, к чему-то готовлюсь, скорости не хватает, пас не могу отдать, переживаю. Но все время снится Бесков или Лобановский. Все время! Мне даже родители так часто не снятся, как эти два человека. Но играю много.

Знаешь, что еще снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти. Раз я поразился своей жестокости – как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришел домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошел сдаваться в тюрягу». И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини. Но я отвечал сказал, что мне снится, – сказал Бубнов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Коммент.Шоу»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кариока давеча снился, "двоечку" ему в челюсть прописал.
Ответ Kabardinka
Кариока давеча снился, "двоечку" ему в челюсть прописал.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Садись ,ДУОЙКА
блин, ну это очень смешно. спасибо, я прям искренне поржал, аж до слёзки, уфф

повеселил, Сан Викторыч, долгих тебе лет жизни.
Это смотреть надо и слушать, а тут вырвано из контекста. Буба BEST 👍
А ведь Бубнов может стать нашим Чилавертом!
Ответ Сергей Круг
А ведь Бубнов может стать нашим Чилавертом!
у нас уже есть Пономарев
Ответ Сергей Круг
А ведь Бубнов может стать нашим Чилавертом!
Он столько не съест.
Не знаю почему, но это очень смешно)
С годами эротические сны сменились на садомазохистские.
Ответ Валерий Анташов
С годами эротические сны сменились на садомазохистские.
руки то помнят!
Буба лютый. Опасен.
опасный человек этот ваш Бубнов, оказывается. Так и мечтает в бубен настучать кому-нибудь
согласен, во сне натворишь что нибудь, а потом просыпаешься и облегчение и кайф
Ответ Diyas
согласен, во сне натворишь что нибудь, а потом просыпаешься и облегчение и кайф
о, да! во сне прям дичь нарастает уже до безвыходной, а потом просыпаешься и так хорошо, что это лишь снилось!)
Калпин содрогнулся
Ответ Степан Захаров
Калпин содрогнулся
содлогнулся же!)
Рекомендуем