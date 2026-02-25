Бубнов про сны: «Всех врагов я избиваю до смерти. Раз бил Ловчева – Евгений Серафимович, извини. Еще все время снятся Бесков и Лобановский, даже родители не так часто»

Бубнов про сны: всех врагов я избиваю до смерти, раз бил Ловчева.

Бывший защитник «Динамо », «Спартака » и сборной СССР Александр Бубнов рассказал, как во сне избил экс-игрока красно-белых и бело-голубых Евгения Ловчева .

– Какой сон про футбол вам снился в последний раз?

– Сны очень даже снятся. Что я бегаю, к чему-то готовлюсь, скорости не хватает, пас не могу отдать, переживаю. Но все время снится Бесков или Лобановский . Все время! Мне даже родители так часто не снятся, как эти два человека. Но играю много.

Знаешь, что еще снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти. Раз я поразился своей жестокости – как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришел домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошел сдаваться в тюрягу». И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини. Но я отвечал сказал, что мне снится, – сказал Бубнов.