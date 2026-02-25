  • Спортс
  Быстров о протесте фанатов «Торино»: «В РПЛ по навозу – это к ЦСКА, их болельщики могли бы привезти. До Fan ID столько разных акций было, если что не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!»
Быстров о протесте фанатов «Торино»: «В РПЛ по навозу – это к ЦСКА, их болельщики могли бы привезти. До Fan ID столько разных акций было, если что не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на акцию протеста фанатов «Торино», которые высыпали навоз у базы клуба. 

– Кайф! Ребята – молодцы. Итальянцы знают, как встряхнуть команду. Фанаты всегда как-то реагируют на неудачи клубов. В кого-то из пейнтбольных ружей стреляли, кого-то яйцами забрасывали, кто-то просто поговорить приезжал на базу. Но про навоз я первый раз слышу.

Фанаты какого клуба РПЛ прямо сейчас могли бы так же встряхнуть футболистов?

– По навозу – это к ЦСКА. Думаю, их фанаты могли бы привезти. До Fan ID у нас столько разных акций от фанатов было. «Спартак» сейчас не в Тарасовке, а в городе навоз не достанешь. Могли просто бойцы подъехать, как раньше с кнутами, и сказать, что еще пару таких игр и будем расчехлять оружие.

Руководству красно-белых стало гораздо проще без активных фанатов на трибунах. Делай, что хочешь! Хочешь – увольняй, не хочешь – не увольняй. Назначили, не назначили – никто особо не критикует. Раньше, если что-то не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!». А теперь такого нет.

Я сейчас в Белграде посмотрел на всю эту атмосферу, где взрывают, жгут файеры, и все довольны, еще и с детьми сидят. Все знают, что на фанатской трибуне будет жарко, а по бокам всегда спокойно. Все поют, пьют пиво и вообще никаких проблем. Потом после футбола все шли, пели песни, – сказал Быстров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
12 комментариев
Для молодёжи поясню, о чем Быстров:
"в 2012 году за день до дерби дверь в офис главного фанатского объединения «Спартака» «Фратрия» оказалась завалена конским навозом".
Ещё прикольную акцию в начале 00-х провернули армейцы. Тогда у спартачей был любимый слоган – "Мы – Спартак, а вы – ..вно".
Так вот армейцы пробрались на спартаковскую фанку и держали какое-то время баннер "Мы – Спартак, и мы – ..вно".
По-моему спартачи так их и не раскусили.
Ещё прикольную акцию в начале 00-х провернули армейцы. Тогда у спартачей был любимый слоган – "Мы – Спартак, а вы – ..вно". Так вот армейцы пробрались на спартаковскую фанку и держали какое-то время баннер "Мы – Спартак, и мы – ..вно". По-моему спартачи так их и не раскусили.
Нет, там минут 5 или 10 висело, они потом прочухали,что именно они развернули. И там было 2 баннера - про мы Спартак, и мы оно, и второй, всеми любимый, про е5 Спартак, е5. Ижицей, в смысле древнерусскими буквами. Большие, длинные, потому вблизи особо не понятно им было, а слова вроде знакомые, ну и прыгали на их фоне, а с других трибун прекрасно видно было. Были времена, да.
Только это минимум середина нулевых. Когда уже ЦСКА серию без поражений вёл свою.
Там ещё после этого Спартак за мат на баннере их болельщиков ещё и оштрафовали.
Ещё прикольную акцию в начале 00-х провернули армейцы. Тогда у спартачей был любимый слоган – "Мы – Спартак, а вы – ..вно". Так вот армейцы пробрались на спартаковскую фанку и держали какое-то время баннер "Мы – Спартак, и мы – ..вно". По-моему спартачи так их и не раскусили.
У тебя ник говорящий
Навоз армейские фаны как раз и высыпали из грузовика возле офиса "Фратрии". Чтобы войти в офис, спартачам пришлось убрать за конями.
А так, да, раньше были весёлые акции у фанатов.
Володька прав, до fan id было хорошо. Был вираж, скандирующий "никогда не лги, не предавай, и не будь... как Быстров")
Володька прав, до fan id было хорошо. Был вираж, скандирующий "никогда не лги, не предавай, и не будь... как Быстров")
вираж - это первый кто побежал фан уйди оформлять
Володька, ты давай там, не передёргивай...
болелы ЦСКА вовсе не свою команду тогда... мотивировали
Динамики лет 15 назад приезжали на базу с пейнтбольными ружьями мотивировать команду.
