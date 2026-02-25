Быстров о протесте фанатов «Торино»: «В РПЛ по навозу – это к ЦСКА, их болельщики могли бы привезти. До Fan ID столько разных акций было, если что не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!»

Быстров: в РПЛ по навозу – это к ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на акцию протеста фанатов «Торино» , которые высыпали навоз у базы клуба.

– Кайф! Ребята – молодцы. Итальянцы знают, как встряхнуть команду. Фанаты всегда как-то реагируют на неудачи клубов. В кого-то из пейнтбольных ружей стреляли, кого-то яйцами забрасывали, кто-то просто поговорить приезжал на базу. Но про навоз я первый раз слышу.

– Фанаты какого клуба РПЛ прямо сейчас могли бы так же встряхнуть футболистов?

– По навозу – это к ЦСКА. Думаю, их фанаты могли бы привезти. До Fan ID у нас столько разных акций от фанатов было. «Спартак» сейчас не в Тарасовке, а в городе навоз не достанешь. Могли просто бойцы подъехать, как раньше с кнутами, и сказать, что еще пару таких игр и будем расчехлять оружие.

Руководству красно-белых стало гораздо проще без активных фанатов на трибунах. Делай, что хочешь! Хочешь – увольняй, не хочешь – не увольняй. Назначили, не назначили – никто особо не критикует. Раньше, если что-то не так, уже баннер: «Чемодан – вокзал – домой!». А теперь такого нет.

Я сейчас в Белграде посмотрел на всю эту атмосферу, где взрывают, жгут файеры, и все довольны, еще и с детьми сидят. Все знают, что на фанатской трибуне будет жарко, а по бокам всегда спокойно. Все поют, пьют пиво и вообще никаких проблем. Потом после футбола все шли, пели песни, – сказал Быстров.