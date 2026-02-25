  • Спортс
  Сенников о словах Глушенкова «не получится выиграть чемпионство – ну и ладно»: «Если бы мы считали как он, у нас бы ни одного титула не было. Максим всегда отвечает своебразно»
Сенников о словах Глушенкова «не получится выиграть чемпионство – ну и ладно»: «Если бы мы считали как он, у нас бы ни одного титула не было. Максим всегда отвечает своебразно»

Сенников о Глушенкове: если бы мы считали как он, ничего бы не выиграли.

Дмитрий Сенников прокомментировал высказывание Максима Глушенкова о борьбе за титул в Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» в недавнем интервью заявил: «Получится выиграть чемпионство – круто, не получится – ну и ладно».

«Думаю, Глушенков просто всегда отвечает своебразно. Каждый футболист хочет выиграть чемпионство. В прошлом году «Зенит» не выиграл РПЛ. Все равно пройдет какое-то время, а остаются победы.

Если бы мы считали как Глушенков, то у нас бы ни одного титула не было.

Думаю, каждый хочет быть на первом месте, просто у Максима такой характер», – отметил бывший защитник «Локомотива».

Жгучий Глушенков: у бразильцев нечего почерпнуть, Джона проверим в -5°C и «мне нечего доказывать»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25926 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Глушенков, просто понял, что он в этом Зените делает разницу, и его никто продавать не станет, поэтому будет говорить, что ему хочется и ничего ему за это не будет))
Видимо, атмосфера в команде так себе, что скорее всего придется юбилей переносить
Что расстраиваться? Паспорт есть, зарплата капает. Жизнь удалась. К сожалению, таких равнодушных много развелось.
