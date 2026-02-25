Сенников о словах Глушенкова «не получится выиграть чемпионство – ну и ладно»: «Если бы мы считали как он, у нас бы ни одного титула не было. Максим всегда отвечает своебразно»
Сенников о Глушенкове: если бы мы считали как он, ничего бы не выиграли.
Дмитрий Сенников прокомментировал высказывание Максима Глушенкова о борьбе за титул в Мир РПЛ.
Полузащитник «Зенита» в недавнем интервью заявил: «Получится выиграть чемпионство – круто, не получится – ну и ладно».
«Думаю, Глушенков просто всегда отвечает своебразно. Каждый футболист хочет выиграть чемпионство. В прошлом году «Зенит» не выиграл РПЛ. Все равно пройдет какое-то время, а остаются победы.
Если бы мы считали как Глушенков, то у нас бы ни одного титула не было.
Думаю, каждый хочет быть на первом месте, просто у Максима такой характер», – отметил бывший защитник «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
