  • «Уфа» о задержании Агапова: «Трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. Ведем расследование, Илья с командой готовится к возобновлению сезона»
«Уфа» выступила с официальным заявлением относительно инцидента с защитником Ильей Агаповым, арендованным у ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице, Росгвардия задержала футболиста. Позднее, со слов Ильи, выяснилось, что «он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги, консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».

«ФК «Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», – говорится в сообщении клуба Pari Первой лиги.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Уфы»
Так и сказали бы как это было, что там расследовать. Или пока ещё не придумали версию?
Ответ alexey102rus
Так и сказали бы как это было, что там расследовать. Или пока ещё не придумали версию?
С МВД пытаются, договорится, будет версия потерялся искали родственников, поэтому находился в отделении.
Ответ Umnik9
С МВД пытаются, договорится, будет версия потерялся искали родственников, поэтому находился в отделении.
Скорее всего как обычно виноватым сделают рядового сотрудника который его задержал
Ой, ну бухнул, перепутал день с ночью, музыкальную школу с диспансером. Бывает.
С кем не бывает😄
Синий конь 🐎 борозды не портит 🤗
Человек тянется к прекрасному, а его - в кутузку!:)
Надо же было так нажраться, что стал похож на бомжа!
Если он ночь провел в полиции, значит на медосмотр шел поздно вечером?
В такое время в Уфе работают поликлиники?
"И вообще он уволился две недели назад" - добавили в пресс-службе ФК Уфа.
Рафика включили.
Вышел и околел???? И пошёл не в кафе, а в школу???
