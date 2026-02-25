«Уфа» о задержании Агапова: «Трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. Ведем расследование, Илья с командой готовится к возобновлению сезона»

«Уфа» о задержании Агапова: трактовка СМИ порочит репутацию Ильи и клуба.

«Уфа» выступила с официальным заявлением относительно инцидента с защитником Ильей Агаповым, арендованным у ЦСКА .

Ранее сообщалось , что 25-летний россиянин нетрезвым проник в музыкальную школу в Уфе ночью и угрожал охраннице, Росгвардия задержала футболиста. Позднее, со слов Ильи, выяснилось , что «он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги, консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку».

«ФК «Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова . Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба.

На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона», – говорится в сообщении клуба Pari Первой лиги.