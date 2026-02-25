Гуарирапа перешел в китайский «Чжэцзян» из «Сочи» на правах аренды до конца 2026-го
Сауль Гуарирапа перешел в китайский «Чжэцзян» на правах аренды из «Сочи».
Соглашение рассчитано до конца 2026 года.
Изображение: соцсети «Чжэцзяна»
Первую половину сезона-2025/26 венесуэлец провел в аренде «Аль-Шардже», откуда вернулся досрочно в феврале. Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ.
После хорошего сезона, казалось топ для Рпл. Резко сдулся
3 клуб за календарный сезон ?
3 клуб за календарный сезон ?
В Китае уже другой сезон, они не по осень-весна.
интересно
