Гуарирапа перешел в китайский «Чжэцзян» из «Сочи» на правах аренды до конца 2026-го

Гуарирапа перешел в китайский «Чжэцзян» из «Сочи» на правах аренды.

Сауль Гуарирапа перешел в китайский «Чжэцзян» на правах аренды из «Сочи». Соглашение рассчитано до конца 2026 года. Изображение: соцсети «Чжэцзяна» Первую половину сезона-2025/26 венесуэлец провел в аренде «Аль-Шардже», откуда вернулся досрочно в феврале. Форвард сыграл 29 минут в лиге ОАЭ.