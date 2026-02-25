  • Спортс
Дель Пьеро про итальянский футбол: «Можно поплакать? Ситуация тяжелая: мало инвестиций, проблемы со стадионами. В «Боруссии» два итальянца 2008 года рождения – почему они не у нас?»

Дель Пьеро об итальянском футболе: хочется плакать.

Алессандро Дель Пьеро расстроен ситуацией в итальянском футболе.

«Можно мне поплакать? Ситуация тяжелая. Не все так плохо, как кажется, но 90% или 95% - да. Это результат того, что происходит в Италии в последние годы. Уровень инвестиций низкий, другие рынки стали намного, намного больше нашего.

Проблемы? Стадионы. Мы знаем, что нужно лучше работать за пределами поля, чтобы это исправить.

Система подготовки молодых игроков? Мы увидим, как за «Боруссию» против «Аталанты» играют два итальянских парня, рожденных в 2008 году. Что, простите? Что происходит? Почему эти итальянцы играют не у нас, а в «Боруссии»?» – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире CBS, имея в виду Самуэле Инасио и Луку Реджани.

«Интер» вылетел в стыках ЛЧ от норвежского дебютанта – «Буде-Глимт». Миланцы играли в финале в прошлом сезоне

Чемпион и лидер Серии А выбыли из ЛЧ до 1/8 финала, два других итальянских клуба — на грани вылета

Алекс прав. Итальянский футбол переживает очень тяжелые времена, к сожалению. Талантов уровня самого Алекса или Баджо и близко нет, на стадионы без слез не взглянешь. Отставание от АПЛ да и даже Ла Лиги просто огромное. Кто знает, может предстоящий Евро заставит провести какие то реформы. А то будет все еще хуже
В Италии вообще только один современный стадион, у Юве, если верить интернету, то ещё Аталанта выкупила стадион и Милан с Интером(один стадион на двоих), остальные стадионы в собственности муниципалитетов, так что клубы не могут развивать стадионы на которых играют. Да и будем честны, Италия не самая богатая страна Европы, а большой футбол это всегда отражение экономики страны, за некоторым исключением.
У удинезе хороший стадион
По опросу игроков, чуть ли не самый приятный из всех, где им приходится играть
Богатые тоже плачут.
Конечно это правда . Он еще смягчил , но люди живущие в этом понимают весь ужас падения итальянского футбола. Тут некоторые убогие комментаторы пишут про таблицу коэффициентов и так далее, но это лишь поверхностные болелы. Истинные любители игры понимают , что футбол в Италии сейчас на рекордно низком уровне.
Материалы по теме
Дель Пьеро о мэре Милана, упрекнувшем его в симуляциях: «Не хочу обсуждать с ним футбол, ему нужно думать о более серьезных вещах. Рад, что он нашел время посмотреть видео со мной»
19 февраля, 22:55
Дель Пьеро об извинениях Бастони за симуляцию: «Это прекрасно и делает ему честь. Верю, что через ошибки можно стать лучше. Никто не идеален, разве что Капелло»
17 февраля, 20:11
Дель Пьеро об удалении Калулу: «Я надеюсь, Киву сможет признать, что красной не было. «Интер» силен – ты должен быть недоволен неприятным инцидентом, который играет тебе на руку»
15 февраля, 09:43
Рекомендуем