Дель Пьеро про итальянский футбол: «Можно поплакать? Ситуация тяжелая: мало инвестиций, проблемы со стадионами. В «Боруссии» два итальянца 2008 года рождения – почему они не у нас?»

Дель Пьеро об итальянском футболе: хочется плакать.

Алессандро Дель Пьеро расстроен ситуацией в итальянском футболе.

«Можно мне поплакать? Ситуация тяжелая. Не все так плохо, как кажется, но 90% или 95% - да. Это результат того, что происходит в Италии в последние годы. Уровень инвестиций низкий, другие рынки стали намного, намного больше нашего.

Проблемы? Стадионы. Мы знаем, что нужно лучше работать за пределами поля, чтобы это исправить.

Система подготовки молодых игроков? Мы увидим, как за «Боруссию» против «Аталанты» играют два итальянских парня, рожденных в 2008 году. Что, простите? Что происходит? Почему эти итальянцы играют не у нас, а в «Боруссии »?» – сказал экс-форвард «Ювентуса» в эфире CBS, имея в виду Самуэле Инасио и Луку Реджани .

