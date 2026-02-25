Вингер «Барсы» Торрес сравнил чувство после забитого гола с оргазмом: «По телу бегут мурашки – такое прекрасное ощущение»

Торрес сравнил чувство после забитого гола с оргазмом: по телу бегут мурашки.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнил ощущения от забитого гола с теми, которые испытывает во время оргазма.

Торрес в этом сезоне забил 16 голов за 34 матча – он лучший бомбардир «Барсы».

Ведущий шоу El Hormiguero на телеканале Atena3 Пабло Мотос озвучил статистику игрока и спросил: «Я знаю, что это очень сложно объяснить тем из нас, кто не забивает голов, но что ты чувствуешь после гола, какие ощущения в твоем теле?»

«Постараюсь не быть грубым. Это как когда заканчиваешь половой акт – то же самое», – сказал смеясь 25-летний испанский вингер.

«Как оргазм?» – переспросил Мотос. «Это вау! Неописуемое чувство, честно говоря. По телу пробегают мурашки – такое прекрасное ощущение. Как будто ты достиг пика», – ответил Торрес.