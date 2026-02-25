  • Спортс
28

Вингер «Барсы» Торрес сравнил чувство после забитого гола с оргазмом: «По телу бегут мурашки – такое прекрасное ощущение»

Торрес сравнил чувство после забитого гола с оргазмом: по телу бегут мурашки.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнил ощущения от забитого гола с теми, которые испытывает во время оргазма.

Торрес в этом сезоне забил 16 голов за 34 матча – он лучший бомбардир «Барсы».

Ведущий шоу El Hormiguero на телеканале Atena3 Пабло Мотос озвучил статистику игрока и спросил: «Я знаю, что это очень сложно объяснить тем из нас, кто не забивает голов, но что ты чувствуешь после гола, какие ощущения в твоем теле?»

«Постараюсь не быть грубым. Это как когда заканчиваешь половой акт – то же самое», – сказал смеясь 25-летний испанский вингер.

«Как оргазм?» – переспросил Мотос. «Это вау! Неописуемое чувство, честно говоря. По телу пробегают мурашки – такое прекрасное ощущение. Как будто ты достиг пика», – ответил Торрес.

28 комментариев
Ну этот похоже девственник.
Ответ Лужин
Ну этот похоже девственник.
Так-то он 3 бомбардир ЛЛ))
ну мажет он конечно много
Ответ PUYOL5
Так-то он 3 бомбардир ЛЛ)) ну мажет он конечно много
Ну вот) надо было вопрос ему задать, а какие ощущения, когда он с 5 метров промахивается )
А сколько он в холостую стреляет, ужас.
Как говорил наш главбух - "Никакой оргазм не сравнится с тем чувством, когда у тебе годовой баланс сходиться".
Михаил Дягтерев"Кто больше забил за сезон – тот и главный"...теперь все понятно,раз это как оргазм.
Российские голеодоры по 12 раз в год кончают ... жаль конечно парней
Какие же тогда ощущения при автоголе?)
А можно не дрокать после забитого гола?
Оргазм у свиньи может длиться до 90 минут 😂😂😂
Соболев: А мне и без голов хорошо
Теперь все должны отнестить с должным пониманием к Дзюбе - он наверняка записал своё нашумевшее видео когда у него была длительная безголевая серия, а ему так хотелось отпраздновать на глазах у миллионов зрителей!
Материалы по теме
Педри и Ферран назвали Мбаппе, выбирая одного игрока «Реала», которого взяли бы в «Барсу»
25 февраля, 13:19
Педри: «Когда мяч у Винисиуса, остается только молиться. Он в три раза быстрее меня»
24 февраля, 20:55
Педри о поездках на тренировки с Ферраном: «Он пишет мне: «Во сколько ты за мной заедешь?» Уже даже не говорит «пожалуйста». Однажды он скажет: «Не говори со мной, просто веди машину»
24 февраля, 19:57
Ферран с 14 голами – лучший бомбардир «Барсы» во всех турнирах в этом сезоне. У Ямаля, Рафиньи и Левандовского по 9 мячей
7 января, 20:12
Рекомендуем