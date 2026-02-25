  • Спортс
  • Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост
Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост

Престианни про отстранение: позор УЕФА.

Джанлука Престианни опубликовал сообщение после решения УЕФА отстранить его из-за жалоб Винисиуса Жуниора на расизм с его стороны.

«Они могут увидеть [как один футболист наносит другому] удар, когда мяч в другом месте, и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с «Реалом» они это даже не скрывают.

Это позор», – написал вингер «Бенфики» в ответ на комментарий болельщика в соцсети Х, но вскоре удалил свое сообщение.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
Раз пошел такой цирк, то на месте игроков Бенфики с первой минуты подбегал бы к судье и говорил, что Винисиус меня оскорбил на расовой почве
Ответ Unwar25
Раз пошел такой цирк, то на месте игроков Бенфики с первой минуты подбегал бы к судье и говорил, что Винисиус меня оскорбил на расовой почве
Только вот такое с Винисиусом не прокатит)
Ответ Unwar25
Раз пошел такой цирк, то на месте игроков Бенфики с первой минуты подбегал бы к судье и говорил, что Винисиус меня оскорбил на расовой почве
Или каждый раз, когда мимо Винисиуса пробегать, закрывать рот футболкой и бормотать что-нибудь
Сливочное УЕФА, это всем понятно и не секрет.
Написал и удалил. Всё старо, как мир.
Ответ Кокич
Написал и удалил. Всё старо, как мир.
Комментарий скрыт
Ответ Кокич
Написал и удалил. Всё старо, как мир.
Пишет посты, но единую версию с агентом, что сказал на самом деле - так и не может придумать)) сначала отрицал, потом придумал про "назвал нетрадиционным" , но агент смекнул, что это тоже 10 матчей дисквы и побежал прикрывать арга, мол, да неее, там было другое слово, но мы не скажем))
Всё по факту написал, но Престианни в частности и многим аргентинцам в целом нужно всё же чаще мозги на поле включать и в начале думать, а потом делать.
Чтобы потом не краснеть перед комиссией УЕФА, рассказывая, что ты оскорблял игрока не из-за цвета кожи, а из-за сомнений в его сексуальной ориентации 😂
Что касается Винисиуса, то его уже ничего не изменит, видимо. Из-за своих художеств уже потерял один Золотой мяч, но это его ничему не научило.
Ответ limitforever
Всё по факту написал, но Престианни в частности и многим аргентинцам в целом нужно всё же чаще мозги на поле включать и в начале думать, а потом делать. Чтобы потом не краснеть перед комиссией УЕФА, рассказывая, что ты оскорблял игрока не из-за цвета кожи, а из-за сомнений в его сексуальной ориентации 😂 Что касается Винисиуса, то его уже ничего не изменит, видимо. Из-за своих художеств уже потерял один Золотой мяч, но это его ничему не научило.
Комментарий скрыт
Ответ fc_a.m.
Комментарий скрыт
Кейн и Холанд лучше этого существа прямо сейчас. Ямаль, если за ум возьмётся, потенциально сильнее.
Надеюсь после матча Моуриньо даёт жару. Потому что у Бенфики нету шансов против кабинета. Они в Лиссабоне творили такой беспредел, в Мадриде будет ещё хуже
Престиани переходит в Барселону.
Шоу должно продолжаться!
Ответ Kabardinka
Престиани переходит в Барселону. Шоу должно продолжаться!
Комментарий скрыт
Ответ Верховный Лорд
Комментарий скрыт
Ему пару недель как стукнуло 20 и уже на тм стоимость около 10 лямов. Бревно так не оценят ;)
А что, очень здорово придумано. Так можно подойти к любому игроку соперников, поговорить с ним прикрывая рот и.... отправить его на следующий матч на трибуну!
Представьте, если в начале игры с Реалом кто-то из игроков Бенфики побежит к судье и обвинит игрока соперника в расизме... Что будет?
Ответ Alex Moro
Представьте, если в начале игры с Реалом кто-то из игроков Бенфики побежит к судье и обвинит игрока соперника в расизме... Что будет?
Дебилизм это будет. Вся эта ситуация с душком, и если бы арг был невиновен на 100%, то до талого бы топил. А так - что на поле, как обделавшись стоял, что дома с дивана посты строчит и удаляет. Не люблю винисиуса, но арг должен радоваться, что его забанили. Иначе его бы просто поломали на поле.
Ответ Alex Moro
Представьте, если в начале игры с Реалом кто-то из игроков Бенфики побежит к судье и обвинит игрока соперника в расизме... Что будет?
Удалят и пенальти назначат в ворота соперника Мадрида )
Лучше ничего не писать, а то сливочное Уефа ещё технарь может выписать или увеличить срок дисквалификации, а как красиво было бы на поле их выбить 🤭
Ответ Акер
Лучше ничего не писать, а то сливочное Уефа ещё технарь может выписать или увеличить срок дисквалификации, а как красиво было бы на поле их выбить 🤭
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ой та ладно, ни один европейский клуб так не любят в Уефа, как Реал.
а че думаете совпадение, что перес помирился с уефа перед плей-офф?
