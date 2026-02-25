Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост
Престианни про отстранение: позор УЕФА.
Джанлука Престианни опубликовал сообщение после решения УЕФА отстранить его из-за жалоб Винисиуса Жуниора на расизм с его стороны.
«Они могут увидеть [как один футболист наносит другому] удар, когда мяч в другом месте, и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с «Реалом» они это даже не скрывают.
Это позор», – написал вингер «Бенфики» в ответ на комментарий болельщика в соцсети Х, но вскоре удалил свое сообщение.
Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
Чтобы потом не краснеть перед комиссией УЕФА, рассказывая, что ты оскорблял игрока не из-за цвета кожи, а из-за сомнений в его сексуальной ориентации 😂
Что касается Винисиуса, то его уже ничего не изменит, видимо. Из-за своих художеств уже потерял один Золотой мяч, но это его ничему не научило.
Шоу должно продолжаться!