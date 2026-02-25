Престианни про отстранение после жалоб Винисиуса на расизм: «Позор! Наказывать без доказательств для УЕФА нормально. С «Реалом» это даже не скрывают». Вскоре он удалил пост

Престианни про отстранение: позор УЕФА.

Джанлука Престианни опубликовал сообщение после решения УЕФА отстранить его из-за жалоб Винисиуса Жуниора на расизм с его стороны.

«Они могут увидеть [как один футболист наносит другому] удар, когда мяч в другом месте, и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с «Реалом » они это даже не скрывают.

Это позор», – написал вингер «Бенфики» в ответ на комментарий болельщика в соцсети Х, но вскоре удалил свое сообщение.

Отмена Престианни – презумпция виновности. Из доказательств лишь слова Винисиуса