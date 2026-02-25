  • Спортс
  • Ильев о задержании Агапова: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку»
109

Ильев о задержании Агапова: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку»

Агапов рассказал свою версию случившегося в музыкальной школе в Уфе.

Защитник ЦСКА Илья Агапов, на правах аренды выступающий за «Уфу», опроверг информацию о проникновении в здание музыкальной школы в нетрезвом виде. Сообщалось, что футболист был задержан Росгвардией. 

«Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси – оно не приехало. Решил: пройду два квартала.

В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…

Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», – цитирует «Чемпионат» пост в телеграм-канале Сергея Ильева.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
происшествия
109 комментариев
> бомж или наркоман
> диалог не сложился
> тревожную кнопку нажала
А человек, идущий на медосмотр, выглядит как бомж и ведёт себя как наркоман?
Это же как должен не сложиться разговор, чтобы тревожную кнопку нажимала консьержка
А игрок в это время с момента предупреждения о нажатии тревожной кнопки и вплоть до приезда соответствующих граждан стоял и грелся, ожидая их?
Кто вообще в это должен поверить и как??
Ответ Ares
> бомж или наркоман > диалог не сложился > тревожную кнопку нажала А человек, идущий на медосмотр, выглядит как бомж и ведёт себя как наркоман? Это же как должен не сложиться разговор, чтобы тревожную кнопку нажимала консьержка А игрок в это время с момента предупреждения о нажатии тревожной кнопки и вплоть до приезда соответствующих граждан стоял и грелся, ожидая их? Кто вообще в это должен поверить и как??
Я в это верю, как в полноценную версию, не как в факт.
Ответ Ares
> бомж или наркоман > диалог не сложился > тревожную кнопку нажала А человек, идущий на медосмотр, выглядит как бомж и ведёт себя как наркоман? Это же как должен не сложиться разговор, чтобы тревожную кнопку нажимала консьержка А игрок в это время с момента предупреждения о нажатии тревожной кнопки и вплоть до приезда соответствующих граждан стоял и грелся, ожидая их? Кто вообще в это должен поверить и как??
Ты в судах просто не был) Стратегия "снимаешь штаны делаешь кучу и в этот момент кричишь что ты ничего не делаешь, а кучу делает вот он" - это обычная стратегия защиты, подсказанная дурачком адвокатом) Хотя конечно надо все признавать, тогда не так больно будет)

Кстати именно так засадили Ефремова)) Судью настолько возмутила адвокатская наглость, что Мише закатили почти по полной. Этот тоже по попке хорошо получит, если будет слишком усердствовать)
прекрасно понимаю Илью... далёкой от футбола женщине хоть заобъясняйся что ты не бомж а Конь
Ответ .ru
прекрасно понимаю Илью... далёкой от футбола женщине хоть заобъясняйся что ты не бомж а Конь
вероятно, там рядом была фабрика по производству презервативов, куда он и хотел попасть, но видимо перепутал здания
Ответ La Crosse Bobcats
вероятно, там рядом была фабрика по производству презервативов, куда он и хотел попасть, но видимо перепутал здания
Нужен знаток Уфы чтобы разобраться!
В состоянии сильного алкогольного опьянения пешком шёл на медосмотр в Уфу, по пути замёрз и зашёл погреться к сторожу музыкальной школы, перепутав его с консьержем общаги?.. Достойное начало!
Ответ Архитектор Мендисабаль
В состоянии сильного алкогольного опьянения пешком шёл на медосмотр в Уфу, по пути замёрз и зашёл погреться к сторожу музыкальной школы, перепутав его с консьержем общаги?.. Достойное начало!
И вообще он шёл в консерваторию. Какой ещё медосмотр. Увидел музыкалку, зашёл чтобы уточнить маршрут. Город то пока незнакомый. Рассчитывал на культурных людей, а старуха вон что учинила.
— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…(с) Мимино
Ответ T622222
— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…(с) Мимино
Такой личный неприязнь к консьержка испытываю, аж кушать не могу.
Ответ T622222
— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…(с) Мимино
А люстру случайно стулом зацепил, когда прощался
Нужно было добавить, что Илья был перед этим ночью на осмотре у окулиста, ему закапали капли, что расширило ему зрачки и ухудшило зрение. И он в итоге спутал общагу с отелем, а вахтёршу с массажисткой.
Какой мороз? Сегодня утром в Уфе было -10. При всём желании, в такую погоду не замерзнешь
Ответ TBL8688
Какой мороз? Сегодня утром в Уфе было -10. При всём желании, в такую погоду не замерзнешь
Так он же не утром шёл на медосмотр, а ночью почему-то.
А ночами холоднее.
Ответ ГШ68
Так он же не утром шёл на медосмотр, а ночью почему-то. А ночами холоднее.
Ночью было - 16. Тоже не Оймякон
Спортсмен вышел на медосмотр, пройти два квартала и он не смог, околел? Хорошо решил погреться, что там не одного кафе, магазинчика не было? Почему общага, что за общага? Консьержка приняла за бомжа, это как надо выглядеть или вести себя, что у человека сразу появилось нажать кнопку и вызвать полицию. А главное наряд его без вопросов принял.
Ответ Umnik9
Спортсмен вышел на медосмотр, пройти два квартала и он не смог, околел? Хорошо решил погреться, что там не одного кафе, магазинчика не было? Почему общага, что за общага? Консьержка приняла за бомжа, это как надо выглядеть или вести себя, что у человека сразу появилось нажать кнопку и вызвать полицию. А главное наряд его без вопросов принял.
утром тренировки возвращался бухой в хлам домой
его угашенного высадили из такси
он не понял где это он - подумал что у дома, зашел в падик
там консьержка: ты че куда?
-- я тут живу, епта

Дальше тревожная кнопка, его в тепле разморило и он благополучно дожидался патруля в объятиях морфея

Все совпадения слуайны, это вымысел.
Вроде не в Зенит перешел…
Ответ Золотоая медаль АПЛ
Вроде не в Зенит перешел…
Действительно, странно.
Вот менты что творят, трезвого человека сутки держали в обезьяннике.
Ответ Ковид 07.10.52
Вот менты что творят, трезвого человека сутки держали в обезьяннике.
Осторожней с "обезьянником", мало ли.
..ха, даже предупреждение выскочило.
Ответ Ю. Евгеньевич
Осторожней с "обезьянником", мало ли. ..ха, даже предупреждение выскочило.
Может, не обзьянник, а какое он там второе слово говорил....
Есть в Башкирии вода-40 градусов она
