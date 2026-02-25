Ильев о задержании Агапова: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку»
Агапов рассказал свою версию случившегося в музыкальной школе в Уфе.
Защитник ЦСКА Илья Агапов, на правах аренды выступающий за «Уфу», опроверг информацию о проникновении в здание музыкальной школы в нетрезвом виде. Сообщалось, что футболист был задержан Росгвардией.
«Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси – оно не приехало. Решил: пройду два квартала.
В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…
Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», – цитирует «Чемпионат» пост в телеграм-канале Сергея Ильева.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
> диалог не сложился
> тревожную кнопку нажала
А человек, идущий на медосмотр, выглядит как бомж и ведёт себя как наркоман?
Это же как должен не сложиться разговор, чтобы тревожную кнопку нажимала консьержка
А игрок в это время с момента предупреждения о нажатии тревожной кнопки и вплоть до приезда соответствующих граждан стоял и грелся, ожидая их?
Кто вообще в это должен поверить и как??
Кстати именно так засадили Ефремова)) Судью настолько возмутила адвокатская наглость, что Мише закатили почти по полной. Этот тоже по попке хорошо получит, если будет слишком усердствовать)
А ночами холоднее.
его угашенного высадили из такси
он не понял где это он - подумал что у дома, зашел в падик
там консьержка: ты че куда?
-- я тут живу, епта
Дальше тревожная кнопка, его в тепле разморило и он благополучно дожидался патруля в объятиях морфея
Все совпадения слуайны, это вымысел.
..ха, даже предупреждение выскочило.