Ильев о задержании Агапова: «Со слов Ильи, он вышел на медосмотр, околел и зашел в здание общаги. Консьерж подумала, что он бомж или наркоман, и нажала на тревожную кнопку»

Агапов рассказал свою версию случившегося в музыкальной школе в Уфе.

Защитник ЦСКА Илья Агапов, на правах аренды выступающий за «Уфу», опроверг информацию о проникновении в здание музыкальной школы в нетрезвом виде. Сообщалось, что футболист был задержан Росгвардией.

«Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси – оно не приехало. Решил: пройду два квартала.

В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…

Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», – цитирует «Чемпионат» пост в телеграм-канале Сергея Ильева.