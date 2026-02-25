  • Спортс
  • Агент Баринова о словах Ульянова про возможную обиду игрока на «Локо»: «Странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров»
Агент Баринова о словах Ульянова про возможную обиду игрока на «Локо»: «Странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров»

Владимир Кузьмичев: слова Ульянова – скорее прикрытие своей неудачи.

Владимир Кузьмичев прокомментировал слова спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова про возможную обиду перешедшего в ЦСКА из «Локомотива» Дмитрия Баринова на бывший клуб.

– Достаточно странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров.

Возможно, относительно возможностей «Локо» это и было «сумасшедшее» предложение по контракту.

– Оно сделано уже после прихода Ротенберга?

– Предположу, что да.

– Был ли шанс, что Баринов останется?

– Да, вполне реальный. Ни для кого не секрет, что мы с Борисом Борисовичем [Ротенбергом] провели много встреч по этому вопросу. Но договориться не смогли, – сказал агент.

"Предположу что да"

что за персонажи эти агенты Баринова?
Что значит предположу, тут овтет да/нет.
Цска повезло конечно 😄
Ответ Дима
"Предположу что да" что за персонажи эти агенты Баринова? Что значит предположу, тут овтет да/нет. Цска повезло конечно 😄
Да всё те же что у Жемалетдинова, Миранчука и Джикии - корчат из себя хитросделанных, а выхлоп часто так себе.
Только одного понять не могу, все говорят, что баринов договорился с цска осенью, чему я вполне верю, а никого не смущает, что он не имел права этого делать? Или я ошибаюсь?
Ответ Misak
Только одного понять не могу, все говорят, что баринов договорился с цска осенью, чему я вполне верю, а никого не смущает, что он не имел права этого делать? Или я ошибаюсь?
Шпиневу все можноооо!!!
Ответ Misak
Только одного понять не могу, все говорят, что баринов договорился с цска осенью, чему я вполне верю, а никого не смущает, что он не имел права этого делать? Или я ошибаюсь?
Все зависит от юридических формулировок .
Можно устно договориться с игроком у которого контракт еще на 4 года .
Вопрос : кто может помешать игроку досидеть эти 4 года не продлевая контракт ?
Второе : устная договоренность никаких обязательств за собой не несет .
Кто то обиделся, кто то жалеет, кто то рад. Но болелы коней, и паровозы, да даже мясные согласны в одном - агенты, порождение лени и тупости футболистов - абсолютное зло футбола. Которое надо выжечь, только пока нету способа.
Ответ Ruska
Кто то обиделся, кто то жалеет, кто то рад. Но болелы коней, и паровозы, да даже мясные согласны в одном - агенты, порождение лени и тупости футболистов - абсолютное зло футбола. Которое надо выжечь, только пока нету способа.
болелы коней агентам верят же.
Ответ Ruska
Кто то обиделся, кто то жалеет, кто то рад. Но болелы коней, и паровозы, да даже мясные согласны в одном - агенты, порождение лени и тупости футболистов - абсолютное зло футбола. Которое надо выжечь, только пока нету способа.
"Но болелы коней, и паровозы......."
Тут я не согласен, болелы коней уже второй месяц только и делают, что цитируют слова агентов Баринова и считают их правдой в последней инстанции
Что значит "Предположу, что да."?
А кто занимался переговорами?
Кузьмичев такой Кузьмичев
Ответ Промокшая Шаверма
Что значит "Предположу, что да."? А кто занимался переговорами? Кузьмичев такой Кузьмичев
До конца не дочитала? С Борей Ротенбергом они занимались переговорами. Его и благодари.
Посмотрим что сам баринов скажет, обещал перед возобновлением чемпа высказаться. Уверен, что будут рассказы, что дело не в деньгах, дело в отношении и бла бла бла… интересно он думает, что в это поверят?
Ответ Misak
Посмотрим что сам баринов скажет, обещал перед возобновлением чемпа высказаться. Уверен, что будут рассказы, что дело не в деньгах, дело в отношении и бла бла бла… интересно он думает, что в это поверят?
Дело не в деньгах, дело в отношении…

Поэтому я решил начать переговоры и договориться с клубом-конкурентом во время защищенного срока контракта с нарушением закона.

…Но дело в Локомотиве, вы не понимаете!
А где он озвучил что договорились осенью ?
Рекомендуем