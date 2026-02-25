Агент Баринова о словах Ульянова про возможную обиду игрока на «Локо»: «Странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров»

Владимир Кузьмичев: слова Ульянова – скорее прикрытие своей неудачи.

Владимир Кузьмичев прокомментировал слова спортивного директора «Локомотива » Дмитрия Ульянова про возможную обиду перешедшего в ЦСКА из «Локомотива» Дмитрия Баринова на бывший клуб.

– Достаточно странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров.

Возможно, относительно возможностей «Локо» это и было «сумасшедшее» предложение по контракту.

– Оно сделано уже после прихода Ротенберга?

– Предположу, что да.

– Был ли шанс, что Баринов останется?

– Да, вполне реальный. Ни для кого не секрет, что мы с Борисом Борисовичем [Ротенбергом] провели много встреч по этому вопросу. Но договориться не смогли, – сказал агент.