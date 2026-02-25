Агент Баринова о словах Ульянова про возможную обиду игрока на «Локо»: «Странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров»
Владимир Кузьмичев: слова Ульянова – скорее прикрытие своей неудачи.
Владимир Кузьмичев прокомментировал слова спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова про возможную обиду перешедшего в ЦСКА из «Локомотива» Дмитрия Баринова на бывший клуб.
– Достаточно странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров.
Возможно, относительно возможностей «Локо» это и было «сумасшедшее» предложение по контракту.
– Оно сделано уже после прихода Ротенберга?
– Предположу, что да.
– Был ли шанс, что Баринов останется?
– Да, вполне реальный. Ни для кого не секрет, что мы с Борисом Борисовичем [Ротенбергом] провели много встреч по этому вопросу. Но договориться не смогли, – сказал агент.
что за персонажи эти агенты Баринова?
Что значит предположу, тут овтет да/нет.
Цска повезло конечно 😄
Можно устно договориться с игроком у которого контракт еще на 4 года .
Вопрос : кто может помешать игроку досидеть эти 4 года не продлевая контракт ?
Второе : устная договоренность никаких обязательств за собой не несет .
Тут я не согласен, болелы коней уже второй месяц только и делают, что цитируют слова агентов Баринова и считают их правдой в последней инстанции
А кто занимался переговорами?
Кузьмичев такой Кузьмичев
Поэтому я решил начать переговоры и договориться с клубом-конкурентом во время защищенного срока контракта с нарушением закона.
…Но дело в Локомотиве, вы не понимаете!