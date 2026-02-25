Тренер «Аль-Кадисии» Роджерс снялся с винтовкой и саблей по случаю Дня основания Саудовской Аравии, Начо – с ловчей птицей

Роджерс снялся с винтовкой и саблей по случаю праздника, Начо – с птицей.

Главный тренер «Аль-Кадисии» Брендан Роджерс надел национальный костюм по случаю праздника в Саудовской Аравии.

День основания Саудовской Аравии отмечается ежегодно 22 февраля в честь основания первого саудовского государства имамом Мухаммадом ибн Саудом в 1727 году.

53-летний тренер из Северной Ирландии поучаствовал в фотосессии, приуроченной к празднику. Он примерил традиционный костюм, а также взял в руки винтовку и саблю.

«Мы отмечаем День основания Саудовской Аравии. Это здорово. Я хочу искренне поздравить всех жителей Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии действительно богатое наследие и очень захватывающее будущее», – сказал Роджерс.

Отметим, что в фотосессии приняли участие и футболисты «Аль-Кадисии». Например, бывший защитник «Реала» Начо Фернандес в национальном костюме позировал с ловчей птицей, используемой для охоты.

Фото: x.com/AlQadsiahEN